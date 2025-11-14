48 stundu piesardzība! Tuvojas nepatīkama ziemas slimība – saslimšanas gadījumu skaits pieaug 0
Apvienotajā Karalistē Veselības drošības aģentūra (UKHSA) izdevusi 48 stundu brīdinājumu par “nepatīkamo ziemas mikrobu” – norovīrusu, pazīstamu kā “ziemas vemšanas vīrusu”.
Pēdējās nedēļās tur saslimšanas gadījumu skaits sācis pieaugt, un eksperti mudina palikt mājās divas dienas pēc simptomu izzušanas, lai apturētu slimības plašu izplatību. Norovīruss izraisa vemšanu un caureju, un tas viegli pāriet no cilvēka uz cilvēku, brīdina vietne Express.
Simptomi parādās pēkšņi un ietver:
– sliktu dūšu, vemšanu un caureju;
– augstu temperatūru, galvassāpes, vēderkrampjus un ķermeņa sāpes.
Ko darīt, ja saslimsti?
UKHSA iesaka palikt mājās dievas dienas pēc simptomu izzušanas: neejiet uz skolu, bērnudārzu vai darbu, kamēr divas dienas neesat bez simptomiem vai caurejas. Neapmeklējiet slimnīcas vai pansionātus divas dienas pēc simptomu beigām.
Papildus pašizolācijai pēc tualetes lietošanas vai autiņbiksīšu maiņas mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni (spirtu saturoši želejas nenogalina norovīrusu).
Pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
Mazgājiet drēbes un gultasveļu, ja to gadījies savārtīt ar izkārnījumiem vai pēc vemšanas vismaz 60°C temperatūrā, turklāt atsevišķi no pārējās veļas.
Notīriet tualetes poda sēdekli, skalošanas pogu, krānus un vannas istabas durvju rokturi.
Cik vien iespējams, izvairieties no saskares ar citiem.
Ja caureja ilgst vairāk par septiņām dienām vai vemšana ilgāk par divām dienām, jāmeklē ārsta aplīdzība.