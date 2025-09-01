“Aizliegt visiem bērniem!” Eksperti atklāj, kurus divus orgānus neatgriezeniski sabojā e-cigaretes 0
Eksperti aicina e-cigaretes aizliegt visā pasaulē, lai pasargātu bērnus no neatgriezeniska kaitējuma.
Norvēģijas kardioloģe profesore Maja-Līsa Lēhena uzsver, ka nikotīns un citi savienojumi e-cigaretēs īpaši kaitīgi ietekmē attīstošās smadzenes un sirdi, padarot jauniešus atkarīgus un pavērot ceļu smēķēšanai.
Viņa norāda – bērni, kas sāk veipot, var ciest neatgriezenisku kaitējumu veselībai.
E-cigaretēs ir atrastas 133 kaitīgas ķimikālijas, no kurām 107 izraisa vēzi. Tikmēr jauniešu vidū veipošana strauji pieaug, to veicina agresīvs mārketings sociālajos tīklos un saldumiem līdzīgās garšas.
Profesore Suzanna Praisa brīdina – sabiedrībai tiek radīts maldīgs iespaids, ka veipošana ir droša, lai gan ilgtermiņa dati par riskiem vēl nav zināmi.
Lielbritānija jau aizliegusi vienreizlietojamās e-cigaretes un gatavo stingrākus ierobežojumus. Sirds fonda vadītāja uzsver – nevienam bērnam nevajadzētu lietot e-cigareti, jo “veipošana nav nekaitīga”.