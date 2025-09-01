Vai “kortizola kokteilis” tiešām palīdz mazināt stresu: ārsti komentē populāro “TikTok” trendu 0
Sociālajos tīklos popularitāti guvis tā sauktais “kortizola kokteilis”, kas tiek slavēts kā efektīvs līdzeklis stresa mazināšanai un miega kvalitātes uzlabošanai.
Tā lietotāji apgalvo, ka šis dzēriens spēj dabiski līdzsvarot “stresa hormona” kortizola līmeni organismā, taču šiem apgalvojumiem nav pietiekamu pierādījumu.
Sociālajos tīklos šo dzērienu reklamē kā patīkamu relaksācijas rituālu, kas dabiski atbalsta nervu sistēmu.
Tā pievilcību ir viegli saprast, jo tas solās palīdzēt cīnīties ar paaugstinātu kortizola līmeni jeb tā dēvēto “stresa hormonu”, kas ir izplatīta problēma mūsdienu sabiedrībā.
Taču, vai tas tiešām ir efektīvs stresa mazināšanas līdzeklis?