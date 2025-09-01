#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com

Vai “kortizola kokteilis” tiešām palīdz mazināt stresu: ārsti komentē populāro “TikTok” trendu 0

LA.LV
16:30, 1. septembris 2025
Veselam Uzturs

Sociālajos tīklos popularitāti guvis tā sauktais “kortizola kokteilis”, kas tiek slavēts kā efektīvs līdzeklis stresa mazināšanai un miega kvalitātes uzlabošanai.

Reklāma
Reklāma
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Kokteilis
Domā, ko runā! Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, neprot glabāt noslēpumus
Kārlis Streips: Manās acīs Kārļa Ulmaņa lielākais grēks bija lēmums Latvijas neatkarību atdot ienaidniekam bez neviena šāviņa
Lasīt citas ziņas

Tā lietotāji apgalvo, ka šis dzēriens spēj dabiski līdzsvarot “stresa hormona” kortizola līmeni organismā, taču  šiem apgalvojumiem nav pietiekamu pierādījumu.

“Kortizola kokteilis” sastāv no magnija pulvera, kokosriekstu ūdens un citrusaugļu sulas maisījuma, turklāt daži satura veidotāji garšas uzlabošanai pievieno arī rozā Himalaju sāli vai gāzētu dzērienu.
CITI ŠOBRĪD LASA
Skandāls Austrumu slimnīcā: vadībai apsūdzības par nelikumīgu ballītes rīkošanu par uzņēmēju naudu
“Jāgaida starta šāviens uz katru nākamo pierakstīšanās etapu, bet kā, ja viss pilns?” Sieviete par absurdo rindu sistēmu Latvijā
“Dzīvo vairogu” pavēles: kāpēc Čečenijas vadītājam draud mūža ieslodzījums

Sociālajos tīklos šo dzērienu reklamē kā patīkamu relaksācijas rituālu, kas dabiski atbalsta nervu sistēmu.

Tā pievilcību ir viegli saprast, jo tas solās palīdzēt cīnīties ar paaugstinātu kortizola līmeni jeb tā dēvēto “stresa hormonu”, kas ir izplatīta problēma mūsdienu sabiedrībā.

Taču, vai tas tiešām ir efektīvs stresa mazināšanas līdzeklis?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
atbrīvoties no “stresa riepas” uz vēdera? 10 pārtikas produkti, kas palīdz samazināt kortizola līmeni
Rīkojies nekavējoties: 10 brīdinājuma signāli, kas liecina par augstu kortizola līmeni organismā
Kad nevis ēdam, bet rijam: 8 efektīvi veidi, kā pārtraukt emocionālo ēšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.