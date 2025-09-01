Ātra sirdsdarbība, pēkšņs svara pieaugums vai grūtības ieņemt bērnu? Pie vainas var būt vairogdziedzeris 0
Vairogdziedzeris būtiski ietekmē cilvēka veselību, un tā darbības traucējumi var radīt gan paātrinātu sirdsdarbību un strauju svara zudumu, gan tieši pretēji — svara pieaugumu, aizcietējumus un reproduktīvās problēmas. Sīkāk par vairogdziedera funkcijas traucējumiem TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta Zane Svikle, Skrides Sirds klīnikas endokrinoloģe.
“Vairogdziedzeris var izraisīt dažādas veselības problēmas. Var mainīties vairogdziedzera funkcija — tā var būt gan pastiprināta, gan pavājināta,” skaidro Svikle. Ja vairogdziedzeris izstrādā pārāk daudz hormonu, to sauc par hipertireozi.
Savukārt pretējais stāvoklis ir hipotireoze, kad vairogdziedzeris izdala mazāk hormonu.