Ātra sirdsdarbība, pēkšņs svara pieaugums vai grūtības ieņemt bērnu? Pie vainas var būt vairogdziedzeris

22:02, 1. septembris 2025
Vairogdziedzeris būtiski ietekmē cilvēka veselību, un tā darbības traucējumi var radīt gan paātrinātu sirdsdarbību un strauju svara zudumu, gan tieši pretēji — svara pieaugumu, aizcietējumus un reproduktīvās problēmas. Sīkāk par vairogdziedera funkcijas traucējumiem TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta Zane Svikle, Skrides Sirds klīnikas endokrinoloģe.

“Vairogdziedzeris var izraisīt dažādas veselības problēmas. Var mainīties vairogdziedzera funkcija — tā var būt gan pastiprināta, gan pavājināta,” skaidro Svikle. Ja vairogdziedzeris izstrādā pārāk daudz hormonu, to sauc par hipertireozi.

Hipertireoze var likt sirdij sisties ātrāk, var būt paaugstināts asinsspiediens, cilvēkam var būt karsti, var būt pastiprināta svīšana, sirds klauves un sirds ritma traucējumi. Tāpat var būt biežāka vēdera izeja un svara zudums.
Savukārt pretējais stāvoklis ir hipotireoze, kad vairogdziedzeris izdala mazāk hormonu.

Šādā gadījumā ir arī pretēji simptomi — svara pieaugums, tendence uz tūskainību, lēnāka sirdsdarbība, aizcietējumi. Tāpat tā var radīt neregulāras mēnešreizes vai grūtības ieņemt bērnu.
