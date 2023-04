Multivitamīnus vislabāk lietot pēc brokastīm, uzdzerot glāzi ūdens. Foto: Fizkes/SHUTTERSTOCK

Multivitamīnu priekšrocības un trūkumi. Kam, tos izvēloties, pievērst īpašu uzmanību?







Regīna Olševska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai gan galvenajam vit­amīnu ieguves avotam jābūt daudzveidīgam un sabalansētam uzturam, ne vienmēr to izdodas panākt. Talkā nāk multivitamīni jeb kompleksie vitamīni – uztura bagātinātāji ar trīs vai vairāk sastāvdaļām, kuras savstarpēji papildina cita citu, lai sasniegtu nosprausto mērķi – apgādāt organismu ar visu, kas nepieciešams veselības saglabāšanai.

Priekšrocības un trūkumi

“Multivitamīnu priekšrocība ir to ērta lietošana, jo vienā kapsulā vai tabletē apvienoti vairāki vitamīni un minerālvielas. Ja kādu simptomu mazināšanai nepieciešama vairāku vitamīnu kombinācija, piemēram, vienlaikus jālieto B1, B6 un B12 vitamīni, nav nepieciešams meklēt aptieku plauktos katru vitamīnu atsevišķi un lietot trīs tabletes, bet izvēlēties multivitamīnus, kuri šo procesu atvieglo.

Tie ir ļoti ērti lietojami arī gadījumos, kad organismam ir kāda papildu slodze, piemēram, grūtniecības vai zīdīšanas periodā, un rodas pastiprināta vajadzība pēc vairākiem vitamīniem un minerālvielām,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone. Taču paralēli priekšrocībām multivitamīniem ir arī trūkumi, piemēram, dažkārt tie nesatur pietiekami lielas nepieciešamo vitamīnu vai mikroelementu devas.

Jāpievērš uzmanība tam, vai izvēlētā kompleksa sastāvā nav vielas, kuras var nelabvēlīgi mijiedarboties ar ikdienā lietotajiem medikamentiem vai citiem uztura bagātinātājiem, pastiprinot vai pavājinot to iedarbību.

Zināms, ka, piemēram, pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļu pastiprināta lietošana, kā arī lielas D vitamīna devas mazina C vitamīna efektu.

Nepareizi piemeklētas vit­amīnu vai minerālvielu devas, to pārdozēšana, kā arī iespējamās blakusparādības ir riska faktors, īpaši cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, arī bērniem, tādēļ pirms multivitamīnu iegādes noteikti vajadzētu konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Katram dzimumam un vecumam

Kāda atšķirība starp sievietēm un vīriešiem, bērniem un senioriem jeb 50+ domātajiem vitamīnu kompleksiem? Farmaceite teic, ka visbiežāk atšķirība ir tikai atsevišķās to sastāvā iekļautajās uzturvielās. Piemēram, multivitamīnos, kuri paredzēti sievietēm, biežāk var sastapt naktssveces un gurķu mētru eļļu, folskābi, kalciju un citas vielas (dzelzi, magniju), kuras pielāgotas sievietes organisma specifiskajām vajadzībām.

“Grūtniecības laikā sievietes organisms rūpējas ne tikai par savu labsajūtu, bet veido labvēlīgu vidi bērna iznēsāšanai, tādēļ šajā laikā sievietes gandrīz vienmēr lieto papildus kādus vitamīnus un/vai mikroelementus. Protams, ka visas uzturvielas ir svarīgas, tādēļ ikdienā jālieto sabalansēts uzturs, taču bieži vien folskābe, dzelzs, kalcijs, D vit­amīns un jods jāuzņem arī papildus, jo šīs vielas nodrošina pilnvērtīga bērna augšanu un attīstību,” uzsver Ērika Pētersone.

Savukārt vitamīnu kompleksos vīriešiem uzsvars likts uz dažādiem vitamīniem, kas nodrošina enerģijas ieguvi un labvēlīgi ietekmē reproduktīvo veselību, piemēram, E vitamīns, cinks un selēns.

Lielāks vitamīnu un minerālvielu deficīta risks ir gados vecākiem cilvēkiem, jo līdz ar vecumu mainās uztura paradumi, uzturs nereti kļūst vienveidīgs, bet uzturvielu uzsūkšanās pasliktinās.

Bieži vien to sastāvā ir antioksidanti – A, E un C vitamīni, D vitamīns, kurš nepieciešamas kaulu un locītavu stiprināšanai, ginka lapu eks­traktu vai žeņšeņs, kuri tonizē un uzlabo asinsriti galvas asinsvados, uzlabo koncentrēšanos spējas un atmiņu.

“Izvēloties vitamīnu kompleksu bērniem, vispirms, konsultējoties ar pediatru vai ģimenes ārstu, jāizvērtē, vai tiešām tā lietošana ir nepieciešama. Ja atbilde ir apstiprinoša, tad, pirmkārt, jāpievērš uzmanība mazuļa vecumam, jo bērnu multivitamīni pārsvarā paredzēti lietošanai no trīs līdz 12 gadiem.

Otrkārt, rūpīgi jāizvērtē sastāvs, lai pārliecinātos, ka ārsta rekomendētie vitamīni ir atbilstošā devā,” skaidro farmaceite. Nākamais solis ir multivitamīnu formas izvēle, jo mūsdienās ražotāji ir parūpējušies par plašu vitamīnu klāsta daudzveidību. Tie pieejami kā želejveida formā, tā šķidrumu, košļājamo, sūkājamo, mutē vai ūdenī šķīstošu tablešu veidā.

Izstrādāti arī daži vit­amīnu kompleksi hronisku slimību, piemēram,cukura diabēta, pacientiem.

“Kā liecina pētījumi, hronisku slimību, īpaši cukura diabēta, gadījumā noteiktas uzturvielas organismā uzsūcas sliktāk vai neuzsūcas nemaz, tāpēc vitamīnu kompleksi veidoti tā, lai nodrošinātu organismu ar šīm tik nepieciešamajām vielām.

Arī citu hronisku slimību gadījumā jākonsultējas ar ārstu par to, vai nav nepieciešama kādu vit­amīnu vai mikroelementu papildus lietošana. Arī atsevišķiem medikamentiem viena no blakusparādībām ir izteikta spēja samazināt vienas vai otras uzturvielas uzsūkšanos. Lai par to pārliecinātos, vislabāk būtu veikt asins analīzes,” viņa saka.

Kam pievērst īpašu uzmanību

Aptieku plauktos ir ļoti daudz profilakses nolūkos lietojamu komplekso vit­amīnu – sirds veselības atbalstam, imunitātes stiprināšanai, kauliem, zobiem, locītavām, smadzeņu darbībai. Taču, vēloties nodrošināt dažādu orgānu sistēmu veselību, itin viegli var panākt pretēju efektu.

“Gandrīz visu multivitamīnu sastāvā ir vieni un tie paši vitamīni, un, lietojot dažādus kompleksus vienlaikus, iespējama to pārdozēšana. Tāpēc vienmēr ir jāizlemj, kādam mērķim primāri tie tiks lietoti. Piemēram, kā vitamīnu kompleksā imunitātei, sirds veselības atbalstam, visticamāk, būs sastopami A, B, C un D vitamīni, tikai pirmajā būs vairāk C vitamīna un pievienoti mikroelementi, kas atbild par organisma aizsargspējām.

Savukārt vit­amīnu kompleksā sirds veselībai, iespējams, lielākā devā būs B grupas un citi vitamīni, kas labvēlīgi ietekmē sirds asinsvadu sistēmu,” stāsta farmaceite, iesakot pirms lietošanas rūpīgi izpētīt to sastāvu.

Visbiežāk multivitamīnus iesaka lietot no rīta pēc ēšanas, lai izvairītos no sūdzībām par sliktu dūšu. Tos nav ieteicams lietot vienlaikus ar kofeīnu saturošiem dzērieniem, piemēram, ­kafiju.

Vitamīnu dienas devas

* A: sievietēm – 700, grūtniecēm – 800, vīriešiem – 900 μg.

* C: sievietēm un vīriešiem – 75, grūtniecēm – 85 mg.

* D: visiem – 400 SV, grūtniecēm (ziemā) 600, pēc 75 gadu vecuma – 800 SV.

* E: sievietēm – 8, grūtniecēm – 15, vīriešiem – 10 mg.

* B1: sievietēm – 1,1, grūtniecēm – 1,4 vīriešiem – 1,4 mg.

* B2: sievietēm – 1,5, grūtniecēm –1,6, vīriešiem –1,5.

* B6: sievietēm – 1,3, grūtniecēm – 1,9, vīriešiem – 1,5.

* B12: visiem pieaugušajiem – 2 μg.

* Folskābe: sievietēm – 400, vīriešiem – 300 μg.

Avots: Veselības ministrija, “Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem”.