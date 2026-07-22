Dr. Vilkoites Vēdera klīnikā pirmo reizi Latvijā veikta bezvadu kapsulas pH-metrija 0
Šī gada jūlijā Dr. Vilkoites Vēdera klīnikā pirmo reizi Latvijā veikts bezvadu kapsulas pH-metrijas izmeklējums – mūsdienīga un pacientam daudz komfortablāka gastroezofageālā atviļņa slimības (GERS) diagnostikas metode, kas ļauj precīzi izvērtēt skābes atvilni barības vadā, vienlaikus būtiski samazinot diskomfortu, kas līdz šim bija saistīts ar tradicionālo pH-metrijas izmeklējumu.
Bezvadu kapsulas pH-metriju veica gastroenterologs, endoskopists dr. Ilze Kikuste kopā ar multidisciplināru speciālistu komandu: klīnikas vadītāju, gastroenterologu Ilonu Vilkoiti, ārstu-rezidenti, gastroenterologu Kristu Cēberi-Kristoni, anesteziologu Edgaru Zellānu, virsmāsu Evitu Bļodnieci, ārsta palīgu Karinu Bogdanovu un medicīnas asistenti Ēriku Plopu.
Gastroezofageālā atviļņa slimība ir viena no biežākajām gremošanas sistēmas saslimšanām, tomēr tās diagnostika ne vienmēr ir vienkārša. Pacienti nereti sūdzas par dedzināšanu aiz krūšu kaula, skābes atvilni, hronisku klepu, balss aizsmakumu vai citām ilgstošām sūdzībām, kuru cēlonis ne vienmēr ir acīmredzams. Šādos gadījumos objektīva barības vada skābes līmeņa noteikšana ir viens no precīzākajiem veidiem, kā apstiprināt vai izslēgt refluksa slimību un izvēlēties piemērotāko ārstēšanu.
Iepriekš Latvijā šim nolūkam tika izmantota tradicionālā 24 stundu pH-metrija, kuras laikā caur degunu barības vadā ievieto plānu katetru, kas pacientam jāvalkā visu izmeklējuma laiku. Lai gan metode ir efektīva, katetra radītais diskomforts var ietekmēt ēšanas paradumus, miegu un ikdienas aktivitātes, tādējādi mainot arī pacienta ierasto dzīves ritmu izmeklējuma laikā.
“Bezvadu kapsulas pH-metrija šo pieredzi būtiski maina. Gastroskopijas laikā pie barības vada gļotādas tiek piestiprināta neliela vienreizlietojama kapsula, kas nepārtraukti reģistrē skābes līmeni un bezvadu režīmā nosūta datus uz nelielu datu reģistrācijas iekārtu, ko pacients nēsā sev līdzi. Izmeklējuma laikā cilvēks var turpināt ierastās ikdienas aktivitātes – strādāt, ēst, gulēt un pārvietoties bez caur degunu ievietota katetra. Pēc dažām dienām kapsula spontāni atdalās no barības vada sienas un dabiskā ceļā tiek izvadīta caur gremošanas traktu,” izmeklējuma gaitu skaidro dr. Ilze Kikuste, kas veica izmeklējumu.
Atšķirībā no tradicionālās pH-metrijas, kas ilgst 24 stundas, bezvadu kapsulas sistēma ļauj veikt monitorēšanu līdz pat 96 stundām. Ilgāks novērošanas laiks kopā ar iespēju pacientam saglabāt ierasto ikdienas ritmu ļauj ārstam iegūt objektīvāku priekšstatu par skābes atviļņa epizodēm un to saistību ar pacienta simptomiem. Tas ir īpaši nozīmīgi gadījumos, kad simptomi ir epizodiski vai grūti interpretējami.
Dr. Vilkoites Vēdera klīnikas vadītāja, gastroenterologs dr. Ilona Vilkoite uzsver, ka bezvadu kapsulas pH-metrijas ieviešana ir loģisks turpinājums klīnikas mērķim nodrošināt Latvijas pacientiem pasaules līmeņa gremošanas sistēmas veselības aprūpi.
“Dibinot savu klīniku, mans mērķis ir bijis nodrošināt Latvijas pacientiem gremošanas sistēmas veselības aprūpi, no diagnostikas līdz ārstēšanai, kas atbilst mūsdienu starptautiskajiem standartiem. Bezvadu kapsulas pH-metrija ir vēl viens solis šajā virzienā. Šī metode ne tikai sniedz ārstam ļoti precīzu informāciju par skābes atvilni, bet arī ļauj pacientam izmeklējuma laikā dzīvot iespējami ierastu ikdienu. Mēs ticam, ka mūsdienīgai medicīnai jābūt ne vien precīzai, bet arī cilvēcīgai – jo labāka ir pacienta pieredze, jo kvalitatīvāka bieži vien ir arī diagnostika.”
Bezvadu kapsulas pH-metrija jau vairākus gadus ir iekļauta starptautiskajās gastroenteroloģijas vadlīnijās un tiek izmantota vadošajos gremošanas slimību centros Eiropā un pasaulē. Tās ieviešana Latvijā būtiski paplašina iespējas precīzai refluksa slimības diagnostikai un ļauj pacientiem saņemt mūsdienīgu izmeklēšanu tepat Latvijā.
Dr. Vilkoites Vēdera klīnika ir specializēta gastroenteroloģijas klīnika, kur visa uzmanība veltīta gremošanas sistēmas veselībai. Klīnikā vienuviet pieejamas gastroenterologu konsultācijas, ultrasonogrāfija, elptesti, laboratoriskā diagnostika, eksperta līmeņa endoskopiskie izmeklējumi un citas mūsdienīgas diagnostikas metodes. Ikviens izmeklējums un ārstēšanas lēmums balstīts starptautiskajās medicīnas vadlīnijās un zinātniskajos pierādījumos.
Dr. Vilkoites Vēdera klīnika atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 118, Rīgā. Vairāk informācijas par klīniku un pieraksta iespējām: vilkoite.lv
Ārstniecības iestādes kods: 001000432