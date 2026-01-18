Foto: Ilze Pētersone

Ēd katru dienu, un tavas aknas būs pateicīgas! Produkti, kas nāk par labu aknu veselībai

8:05, 18. janvāris 2026
Lielākā daļa no mums īpašu uzmanību aknu veselībai ikdienā nepievērš. Par to aizdomājamies, ja sākas kādas problēmas, bet citādi – aknas ir “kluss” orgāns, kas pārāk lielus kreņķus nesagādā. Pat tad, ja tās ir bojātas vai slimas, aknas nesāp, nav jūtami nekādi simtomi līdz brīdim, kad slimība ir jau progresējusi.

Latvijā aknu slimības ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, un oficiāli pieejamā informācija liecina, ka tās skar ievērojamu daļu iedzīvotāju. Saskaņā ar ārstu un veselības iestāžu aplēsēm, aptuveni piektdaļai pieaugušo var būt taukaino aknu slimība, kas bieži saistīta ar lieko svaru, mazkustīgu dzīvesveidu un vielmaiņas traucējumiem un nereti norit bez simptomiem.

Vienlaikus Latvija izceļas arī ar salīdzinoši augstu vīrusa hepatīta C izplatību — dažādos avotos norādīts, ka ar šo infekciju ir saskārušies ap 2–2,5% iedzīvotāju, un daudzi par to nezina, jo slimība ilgstoši var neizpausties. Oficiālā statistika rāda, ka aknu slimības, tostarp ciroze un alkohola izraisīti aknu bojājumi, ik gadu tiek minētas arī kā nāves cēlonis, kas norāda uz šo slimību smagumu vēlīnās stadijās. Kopumā pieejamie dati un speciālistu vērtējumi liecina, ka dažādas aknu slimības Latvijā nav retums, tās bieži tiek atklātas novēloti, un profilaksei — veselīgam uzturam, alkohola patēriņa ierobežošanai, regulārām pārbaudēm — ir būtiska nozīme.

Proaktīva rīcība ir galvenais faktors, lai samazinātu aknu slimību risku. Labā ziņa? Nav nepieciešamas īpašas aknu attīrīšanas kūres vai dārgi uztura bagātinātāji, lai uzturētu aknas veselīgas. Ikdienas uztura un dzīvesveida izvēles, fiziskās aktivitātes un veselīga ķermeņa svara uzturēšana spēlē izšķirošu lomu profilaksē.

Turpinājumā minēti produkti, kas “patīk” aknām un spēj uzlabot to veselību.

