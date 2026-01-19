10 produkti, kas aizstās tabletes ar magniju: no tumšās šokolādes līdz makrelei 3
Magnijs ir būtisks minerāls, kas piedalās vairāk nekā 300 bioķīmiskajās reakcijās organismā, tostarp enerģijas ražošanā, muskuļu un nervu funkcijās, kā arī kaulu un sirds veselības uzturēšanā, tā norāda ASV Nacionālais veselības institūts (NIH).
Diemžēl aptuveni 50% pieaugušo nesaņem pietiekami daudz magnija no uztura, kas var izraisīt simptomus kā nogurumu, muskuļu krampjus, bezmiegu vai pat paaugstinātu sirds slimību risku.
Dienas ieteicamā norma sievietēm ir 310–320 mg, vīriešiem – 400-420 mg, un tikai 30-40% no uzņemtā magnija absorbējas ķermenī, tāpēc ir svarīgi ēst daudzveidīgi.
Labā ziņa – magniju var viegli iegūt no parastiem produktiem, ne tikai uztura bagātinātājiem. Tāpat arī no dzērieniem iespējams uzņemt magniju – apelsīnu sula vai sojas piens papildina tevi ar magnija devu.