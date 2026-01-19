Foto. Pexels.com; kolāža LA.lv

10 produkti, kas aizstās tabletes ar magniju: no tumšās šokolādes līdz makrelei 3

LA.LV
20:40, 19. janvāris 2026
Veselam Uzturs

Magnijs ir būtisks minerāls, kas piedalās vairāk nekā 300 bioķīmiskajās reakcijās organismā, tostarp enerģijas ražošanā, muskuļu un nervu funkcijās, kā arī kaulu un sirds veselības uzturēšanā, tā norāda ASV Nacionālais veselības institūts (NIH).

Mājas
Var pamatīgi sabojāt dzīvi: 10 lietas, ko nekādā gadījumā nevajadzētu likt “bardačokā”
Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm – 7 latviešu vārdu īpašniecēm 2026. gads solās būt īpaši veiksmīgs 7
Kokteilis
Līderis, dziednieks vai atbalsts? Jūsu partnera dzimšanas datums atklāj, kāpēc viņš ienāca jūsu dzīvē
Lasīt citas ziņas

Diemžēl aptuveni 50% pieaugušo nesaņem pietiekami daudz magnija no uztura, kas var izraisīt simptomus kā nogurumu, muskuļu krampjus, bezmiegu vai pat paaugstinātu sirds slimību risku.

Dienas ieteicamā norma sievietēm ir 310–320 mg, vīriešiem – 400-420 mg, un tikai 30-40% no uzņemtā magnija absorbējas ķermenī, tāpēc ir svarīgi ēst daudzveidīgi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kaut kas tāds notiek pirmo reizi 100 gadu laikā! Kanāda simulē ASV iebrukumu, iedvesmojoties no Ukrainas kara pieredzes
“– 11 grādos izdzīt gados vecu cilvēku, kurš samaksājis par kafiju, ir necilvēcīgi!” Pasēdēšana kafejnīcā beidzas nepatīkami
“Jūsu automašīna ir meklēšanā!” CSDD tehniskajā apskatē ģimeni sagaida negaidīts pārsteigums

Labā ziņa – magniju var viegli iegūt no parastiem produktiem, ne tikai uztura bagātinātājiem. Tāpat arī no dzērieniem iespējams uzņemt magniju – apelsīnu sula vai sojas piens papildina tevi ar magnija devu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, ja nepietiek magnija: 10 trauksmes signāli, ko tev vajadzētu pamanīt
Veselam
Kas par daudz, tas par skādi! Kas notiek ar jūsu ķermeni, ja uzņemat pārāk daudz magnija
Veselam
VIDEO. Magnijs ir kļuvis ļoti izplatīts līdzeklis pret trauksmi, taču eksperti saka, ka velns slēpjas detaļās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.