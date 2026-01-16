Modinātājs tevi nodod: ko par tevi atklāj laiks, kad mosties? 0
Ir brīvdiena, bet plkst. 7.00 tavas acis ir kā pogas? Iespējams, kādam šķiet, ka tas ir ieraduma spēks, taču, kā liecina pētījumi, mošanās laiks daudz ko atklāj par cilvēka personību.
Pamošanās laiks, kā vēstīts ziņu portālā Yourtangoo, cieši saistīts ar cilvēka hronotipu – iekšējo bioloģisko pulksteni, kas nosaka, kad jūties vismodrākais un produktīvākais.
Neatkarīgi no tā, vai esi agrais putniņš, kurš mostas pirms saullēkta, vai nakts pūce, kurai patīk gulēt pēc iespējas ilgāk, šis laiks spēj daudz pastāstīt par tavām īpašībām, ieradumiem un attieksmi pret dzīvi.
Cikos mosties tu?
Agrāk par plkst. 4:00
Tu esi ļoti produktīvs un uz mērķiem vērsts cilvēks.
Cilvēki, kas mostas pirms plkst. 6:00, bieži vien ir ļoti produktīvi un mērķtiecīgi. Pētījumā, kas tika publicēts žurnālā “Personality and Individual Differences”, tika atklāts, ka šie cilvēki izmanto agros rītus, lai koncentrētos uz svarīgākajiem uzdevumiem un personīgajiem mērķiem.
Īpaši agrie celšanās laiki raksturo motivētus un disciplinētus cilvēkus, kuri laiku izmanto strukturēti un jēgpilni. Viņus bieži uztver kā uzticamus un strādīgus – cilvēkus, kas spēj efektīvi sasniegt savus mērķus.