“Mums ir jāpieņem cilvēki tādi, kādi viņi ir!” Visā Latvijā notiks sociālā akcija – “Dažādo kurpju diena” 0
Jau rīt, 26. septembrī, Labklājības ministrija aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties sociālajā akcijā “Dažādo kurpju diena”. Uzvelkot atšķirīgus apavus – katrā kājā no cita apavu pāra, ikviens Latvijas iedzīvotājs var publiski paust atbalstu cilvēkiem ar funkcionāliem, tai skaitā ar garīga rakstura traucējumiem. “Dažādo kurpju dienas” mērķis ir atbalstīt dažādību, veicināt iekļaujošu attieksmi un radīt vidi, kurā ikviens jūtas pieņemts un novērtēts.
“Šīs dienas būtība ir vienkārša, bet ļoti spēcīga: uzvelkot katrā kājā atšķirīgu apavu, mēs simboliski “iekāpjam cita kurpēs” un parādām, ka dažādība ir vērtība, un ikviens cilvēks ir pelnījis cieņu un pieņemšanu. Šī diena ir īpaša iespēja apliecināt, ka mūsu sabiedrībā ir vieta ikvienam, un katrs dažādais apavu pāris būs apliecinājums vienotībai un izpratnei,” aicinot uzvilkt kājās dažādas kurpes, saka Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa.
Savukārt uzņēmumi, darba kolektīvi, organizācijas un izglītības iestādes visā Latvijā šajā dienā aicināti ne tikai uzvilkt atšķirīgus apavus, bet arī iniciēt un rīkot dažādas aktivitātes, piemēram, atvērto durvju dienu, meistarklasi, sarunu pēcpusdienu vai citu pasākumu, kas stiprina izpratni par dažādību un sadarbību, un dalīties ar to norisi sociālajos medijos ar tēmturi #IekāpOtraKurpēs.
Kā ikviens var piedalīties “Dažādo kurpju dienā”?
– 26. septembrī uzvelciet katrā kājā atšķirīgu apavu!
– Dalieties ar foto un/vai video sociālajos tīklos ar tēmturi #IekāpOtraKurpēs, lai šis vēstījums sasniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku.
-Izmantojiet šo dienu kā iespēju sarunām ar saviem bērniem, ģimeni, darba kolēģiem vai draugiem par empātiju, pieņemšanu un dažādības nozīmi.
-Ja iespējams, veidojiet sadarbību ar tuvumā esošajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem – dienas centriem, biedrībām, organizācijām – un sarīkojiet kopīgus pasākumus, meistarklases vai tikšanās.
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs pieejams šeit: https://vspmis.lm.gov.lv/public/publicetspakalpojums
“Mums ir jāpieņem cilvēki tādi, kādi viņi ir. Ja dažreiz ir grūti, tad vienkārši neskaties un paej garām. Viņi jau nav traucēklis. Mums ir jārespektē jebkurš cilvēks un jāsaprot, ka mums daudz kas ir dots. Mans uzdevums ir pierādīt cilvēkiem, ka mēs varam tikt ārā no mājas un dzīvot normālu dzīvi. Jo vairāk mēs pieņemsim cilvēkus ar kustību vai garīga rakstura traucējumiem, jo ātrāk redzēsim izmaiņas sabiedrības attieksmē pret mums,” norāda paraolimpiete Diāna Krūmiņa.
Sociālo kampaņu “Iekāp otra kurpēs” Labklājības ministrija aizsāka 2023. gadā ar mērķi mazināt sabiedrībā pastāvošos spēcīgos aizspriedumus un normalizēt to, ka cilvēki ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem ir daļa no sabiedrības. Aptauja* rāda, ka salīdzinājumā ar 2022. gadu Latvijas iedzīvotāji būtiski biežāk piekrīt tam, ka sabiedrībai jābūt daudz iecietīgākai pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (90 % 2022. gadā, 95 % 2023. gadā).
Vairāk informācijas par Dažādo kurpju dienu – cilveksnevisdiagnoze.lv/dazado-kurpju-diena/.