Reklāmraksta foto

Nepieciešams plāns diabēta un komplikāciju apturēšanai Ieteikt







Cukura diabēts ir viena no slimībām, kas pēdējos gados ļoti strauji izplatās gan Latvijā, gan visā Eiropā. Lai akcentētu uzmanību uz šīs saslimšanas pieaugumu un uzlabotu tās ārstēšanas iespējas, vairākas Eiropas līmeņa nevalstiskās organizācijas izveidojušas Eiropas Diabēta forumu. Viena no tā dalībniecēm ir Starptautiskā Diabēta federācija, kuras biedru vidū savukārt ir Latvijas Diabēta federācija.

Reklāma Reklāma

Pirms Eiroparlamenta vēlēšanām Eiropas Diabēta forums ir nācis klajā ar iniciatīvu uzlabot Eiropas Savienībā un katrā no tās dalībvalstīm pieejamo diabēta aprūpi – diagnostiku, ārstniecību un visu pārējo. Dokuments satur 15 konkrētus politikas ieteikumus ar mērķi uzlabot diabēta pacientu un slimības riskam pakļauto cilvēku dzīvi. Eiropas Diabēta forums aicina politiķus, organizācijas un ikvienu atbalstītāju pirms 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām iestāties par stingras ES diabēta politikas sistēmu.

Tādēļ Latvijas Diabēta federācija sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju un Sirds veselības veicināšanas aliansi 6. aprīlī aicināja politiķus un vietējās nevalstiskās organizācijas uz tikšanos pasākumā un pievienošanos jaunajai iniciatīvai. Sanāksmes nobeigumā gan politisko partiju, gan NVO pārstāvji parakstīja kopīgu dokumentu – „Diabēta kopienas solījumu 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”, un tādējādi pievienojās iniciatīvas atbalstītāju lokam. Tās galvenais mērķis – veidot spēcīgu Eiropas Savienības diabēta politikas ietvaru dalībvalstu diabēta rīcības plānu atbalstam.

Jāuzsāk pārdomāta cīņa ar slimību

Eiropas Diabēta forums savu aktivitāti šajā jomā skaidro ar situācijas pasliktināšanos diabēta jomā daudzviet Eiropā. Diabētu savlaicīgi neatklājot un neārstējot, sekas ir ļoti nopietnas – pieaug komplikācijas, kā arī pazeminās pacientu dzīves kvalitāte un ekonomiskā aktivitāte. Tiek prognozēts – ja netiks sākta nopietna pretdarbība slimības izplatībai un nodrošināta vajadzīgā terapija, simtiem tūkstošu cilvēku nākamo gadu laikā mirs priekšlaicīgi. Turklāt jāņem vērā, ka apmēram trīs ceturtdaļas no diabēta aprūpes izmaksām ir saistītas ar potenciāli novēršamām komplikācijām. Tādēļ politika, kas atbalsta agrīnu diagnostiku un labu slimības pārvaldību, var nodrošināt ievērojamu izmaksu ietaupījumu, kā arī veicināt veselības aprūpes sistēmas noturību un ilgtspējību.

Skaitļi aug dramatiski

Diabēta slimnieku daudzums gan Latvijā, gan Eiropā kopumā joprojām ievērojami palielinās. Kā pasākumā uzsvēra Latvijas Diabēta federācijas prezidente, Dr. med. Indra Štelmane, Latvijā šī slimība ir konstatēta vairāk nekā 100 tūkstošiem cilvēku. Turklāt katru gadu tiek atklāti aptuveni 2500 jauni cukura diabēta pacienti. Būtiski arī tas, ka lielai daļai šo cilvēku slimība tiek diagnosticēta tikai tad, kad jau ir radusies kāda no diabēta izraisītām komplikācijām. Tās ir bīstamas un dārgi ārstējamas, kas bieži noved pie pāragras mirstības. Visbiežāk sastopamas dažādas sirds – asinsvadu jeb kardiovaskulāras saslimšanas.

„Gan diabēta saslimstības pieaugums, gan ar šo slimību saistītu komplikāciju rašanās kopumā apdraud sabiedrības veselību un paaugstina veselības aprūpes izdevumus,” norādīja Dr. med. Indra Štelmane. „Cilvēkiem ar diabētu pastāv pat četras reizes lielāks risks saslimt ar sirds – asinsvadu slimībām, tāpat 75% pacientu nāves cēlonis ir kāda no diabēta komplikācijām. Respektīvi, dzīvildzes samazinātājs nav tieši šī slimība, bet tās radītās blakus saslimšanas. Tāpēc Eiropas Savienībā diabēta aprūpei tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība, un šim jautājumam veselības aizsardzības jomā vajadzētu kļūt par prioritāti.”

Svarīga vienota pieeja visā Eiropā

Bez šaubām, viens no labākajiem risinājumiem, kas preventīvi ļauj cīnīties ar diabētu un palīdz novērst tā sākšanos, ir veselīgs dzīvesveids, kas paredz nodarbošanos ar dažādām fiziskām aktivitātēm. Vienas no pasākuma rīkotājorganizācijām, Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes priekšsēdētājs Andris Katkēvičs akcentēja tieši kustību nozīmi: „Mēs esam sporta organizācija ar vairāk nekā 30 gadus ilgu vēsturi. Mūsu mērķis ir veicināt Latvijas tautas sporta attīstību un iedzīvotāju regulāru iesaisti fiziskās aktivitātēs. Kā nozīmīgākos pasākumus, ko mēs rīkojam, var minēt Latvijas Veselības sporta nedēļu. Pietiekams kustību daudzums noteikti ir arī laba profilakse diabēta saslimšanai.”

Reklāma Reklāma

Nevalstisko organizāciju pārstāvji atklāja, ka iniciatīvai parakstīt Diabēta kopienas solījumu EP vēlēšanu laikā ir izvirzīti svarīgi mērķi. Pirmkārt, tas ir aicinājums atbalstīt esošos diabēta slimniekus, nodrošinot viņiem maksimāli efektīvu ārstēšanu un aprūpi. Otrkārt, nepieciešams veidot labāku diabēta profilakses un ārstēšanas politiku gan nacionālajā, gan arī ES līmenī.

Tā kā Latvijas Diabēta federācija darbojas ciešā sasaistē ar Starptautisko Diabēta federāciju un Eiropas Diabēta forumu, tā cenšas uzreiz īstenot visas labās idejas, kas nāk no Eiropas diabēta kopienas. Solījuma mērķis, ko iekļauj esošā iniciatīva, ir izveidot spēcīgu ES diabēta politikas ietvaru, kas varētu atbalstīt dalībvalstu diabēta rīcības plānus. Pašlaik darbojas līdzīgs plāns onkoloģijas, arī sirds un asinsvadu slimību jomā, taču arī cukura diabēts diemžēl ir pietiekami plaši izplatīta slimība, kas atstāj lielu iespaidu uz cilvēkiem, ekonomiku, dzīves līmeni un darbspējām. Tāpēc arī šīs saslimšanas gadījumā ir vajadzīgs šāds rīcības plāns, uzskata iniciatīvas ierosinātāji.

Mērķis – vienlīdzīga augstas kvalitātes aprūpe

Sirds veselības veicināšanas alianses vadītājs Dr. med. Romualds Ražuks norādīja uz blakus saslimšanu postošo iedarbību uz diabēta pacientu veselību: „Šī slimība izraisa smagas kardiovaskulāras, arī nieru un citu orgānu saslimšanas. Apmēram 90% no Latvijas vairāk nekā 100 tūkstošiem diabēta pacientu ir 2. tipa jeb dzīves laikā iegūts diabēts. Ja tas netiek ārstēts, parādās citas nopietnas slimības, kuras atstāj lielu ietekmi uz visu ķermeni. Asinsvadi ķermenī ir visur, arī acīs, tāpēc nereti novērojamas redzes problēmas. Ļoti daudzu amputāciju iemesls ir diabēta izraisītā kāju asinsvadu, artēriju sagraušana. Tāpat šī saslimšana ļoti negatīvi iedarbojas uz nierēm, kur to mazajos asinsvados tiek traucēta normāla vielu filtrācija, bet dažādu kardiovaskulāru notikumu veidošanās risks diabēta pacientiem ir trīs līdz četras reizes augstāks.”

Ņemot vērā, ka cukura diabēta dēļ pacientiem rodas dažādas, nereti smagas veselības problēmas, daudzi slimnieki vairs nespēj pilnvērtīgi strādāt un spiesti pārtraukt vai vismaz ievērojami ierobežot savas darba gaitas. Viņi izkrīt no darba tirgus, tā vietā saņem invaliditātes pensijas un pabalstus, kas savukārt rada liekus izdevumus valstij. Tā vietā, lai cilvēks dotu ieguldījumu kopējā labuma vairošanā, viņš ir spiests dzīvot uz pārējās sabiedrības rēķina. Dr. med. R. Ražuks uzskata, ka varētu panākt arī ievērojamu fiskālu ieguvumu, ja izdotos novērst vai vismaz jūtami ierobežot ar diabētu saistītu komplikāciju veidošanos un attīstību: „Zinātnieki un ekonomisti ir aprēķinājuši, ka būtu iespējams ievērojami samazināt diabēta pacientu ārstēšanas izmaksas. To varētu panākt, ja cilvēki piekoptu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, sekotu savam uzturam un izmantotu to mērķtiecīgi, tādējādi neļaujot attīstīties dažādām komplikācijām. Šāds uzdevums ir izpildāms, tāpēc arī tapis šis aicinājums.

Tāpat svarīgi nodrošināt vienlīdzīgu, augstas kvalitātes veselības aprūpi visā Eiropas Savienībā. Diemžēl veselības joma un lemšana par līdzekļu piešķiršanu tai ir atstāta katras dalībvalsts atsevišķā pārziņā, neeksistē vienota ES veselības aprūpe un tās finansēšana. Tāpēc patlaban šajā sektorā starp dažādām valstīm novērojamas lielas atšķirības, jo attīstītākās valstis var atvēlēt vairāk naudas veselības nozarei kopā un reizē ar to arī diabēta profilaksei un ārstēšanai nekā nabadzīgākās. Šī memoranda mērķis ir panākt līdzvērtīgu piekļuvi vajadzīgajiem medikamentiem, nodrošināt ierīces un digitālās tehnoloģijas, piemēram, glikozes līmeņa noteikšanai un insulīna ievadīšanai.”

Seniori cer uz sociālo jautājumu risināšanu

Gados vecākiem cilvēkiem jebkura slimība sagādā vairāk rūpju un raižu. Ja tas ir cukura diabēts, turklāt ar dažādām komplikācijām, nereti viņiem vajadzīga fiziska palīdzība pat ikdienas darbos. Latvijas senioru kopienu apvienības pārstāve Barba Girgensone atzina, ka seniori ir tā sabiedrības daļa, kuri dažādu iemeslu dēļ visciešāk saistīti gan ar veselības aprūpes nepieciešamību, gan ar dažādu sociālo jautājumu klātesamību, ar kuriem saskaras arī cukura diabēta pacienti.

„Mūsu cerība, parakstot šo solījumu, vērsta uz to, ka veselības aprūpe vairāk tuvinātos ar sociālo jomu un efektīvāk notiktu esošo problēmu likvidēšana šajā sfērā. Fakts, ka cilvēkam ir nodrošināta veselības speciālistu palīdzība, nenozīmē, ka ir sakārtoti arī viņa dzīves kvalitātes jautājumi. Jāņem vērā, ka ar diabētu sirgstošajam ir ļoti aktuāla sociālo pakalpojumu pieejamība, bieži vien arī dažādi palīglīdzekļi, lai viņš varētu uzlabot savu dzīves kvalitāti. Tāpēc mēs arī savā nevalstiskajā organizācijā ļoti aktīvi iestājamies par to, lai senioriem gan mūsu valstī, gan arī Eiropā kopumā būtu pieejami šo abu divu resoru pakalpojumi. Svarīgi panākt, lai abi sektori saskanīgi sadarbotos, un mums nebūtu jāiet klauvēt atsevišķi gan pie Veselības, gan Labklājības ministrijas durvīm.”

Dr. med. Romualds Ražuks no savas puses atzinīgi piebilda, ka Latvijas senioru kopienu apvienība iegulda ļoti lielu darbu – tieši organizējot, veidojot šo aktīvo sabiedrību, kas var ietekmēt politiķus un līdz ar to dažādas norises mūsu valstī.

Savukārt Dr. med. Indra Štelmane, parakstot „Diabēta kopienas solījumu 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”, izteicās: „Es patiešām ar prieku parakstu šo vēstījumu un pateicos arī visiem citiem atbalstītājiem. Jo uzskatu, ka ar šādu pievienošanos aicinājumam mums tuvākajos gados būs iespējams nodrošināt labāku veselības aprūpi saviem pacientiem ar cukura diabētu, lai mēs arī šai ziņā vairāk līdzinātos attīstītākajām Eiropas valstīm.

Eiropas Diabēta forums ir nācis klajā ar šo jauno iniciatīvu veidot vienotu un stingru Eiropas diabēta politiku. Tāda nepieciešama, lai palīdzētu dalībvalstīm uzlabot aprūpes pasākumus, piebremzētu slimības izplatību un samazinātu dažādu komplikāciju rašanās risku. Tāpēc pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir ļoti svarīgi pievērst politiķu uzmanību straujajai diabēta izplatībai, lai Eiropas Savienības līmenī un katrā dalībvalstī tiktu veidota rūpīgi izvērtēta un stingra diabēta politika. Esam gandarīti, ka atbalstu šai iniciatīvai pauda vairākas Latvijas partijas un nevalstiskās organizācijas. Ceram, ka atbalstītāju loks paplašināsies un tam pievienosies arī patlaban par veselības aprūpi mūsu valstī atbildīgās partijas un politiķi.”