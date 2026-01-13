Vecums nav spriedums: 5 pazīmes, kas liecina, ka jūs novecojat ļoti veiksmīgi 0
Veselīgu novecošanu nosaka ne tikai nodzīvoto gadu skaits, bet arī dzīves kvalitāte. Kā mēdz teikt, kvalitāte ir svarīgāka par kvantitāti. Eksperti uzsver, ka veiksmīga novecošana nav cīņa ar laiku, bet gan spēja to pieņemt un dzīvot ar vitalitāti, iekšējo līdzsvaru un sevis pieņemšanu. Neviens no mums nezina, cik ilgi dzīvos, taču ir dažas svarīgas, tomēr smalkas norādes, kas liecina, vai virzāmies pareizajā virzienā.
Ilgmūžības eksperti nosaukuši piecas zinātniski pamatotas pazīmes, kas liecina, ka novecojat labi.
“Veselīgu novecošanu var izmērīt tik daudzos dažādos veidos, bet tās pamatā ir sevis pilnveidošana ar spēku un apņēmību,” saka Dr. Mihaela Robinsa, ilgmūžības eksperte.
Kā izskatās veselīga novecošana?
Sertificēta neatliekamās medicīniskās palīdzības ārste un ilgmūžības eksperte Dr. Kristīna Del Toro Badesa uzsver, ka veselīgu novecošanu bieži var pamanīt jau cilvēka attieksmē un enerģijā.
“Šādi cilvēki spēj baudīt ikdienas aktivitātes, saglabā zinātkāri, vēlmi mācīties un optimistisku skatījumu uz nākotni,” viņa uzsvēra. “Tas izpaužas apzinātā uzturā, regulārās fiziskās aktivitātēs, kvalitatīvā miegā, hormonālā līdzsvarā, stresa pārvaldībā un veselīgās attiecībās.”
Eksperte arī norāda, ka ģenētika nosaka tikai nelielu daļu no tā, kā mēs novecojam. Pētījumi liecina, ka gēni ietekmē aptuveni 20–30% novecošanās procesa, savukārt pārējo nosaka dzīvesveids un vide – uzturs, kustības, miegs, stresa līmenis un kaitīgie ieradumi. Šeit būtiska loma ir epiģenētikai – tam, kā mūsu uzvedība ietekmē gēnu darbību.
Turpinājumā 5 pazīmes, ka jūs novecojat labi