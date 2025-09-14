Vēlies veselīgi un efektīvi zaudēt svaru? 11 pārtikas produkti, kas palīdz kontrolēt apetīti un novērst pārēšanos 0
Cīņā ar vēdera zonā uzkrātajiem taukiem daudzi cer uz brīnumlīdzekļiem, kas palīdzēs ar tiem tikt galā pāris nedēļu laikā. Taču eksperti norāda, ka tādu brīnumlīdzekļu nav. Lai samazinātu iekšējos jeb viscerālos taukus, nepieciešams samazināt uzņemto kaloriju daudzumu, regulāri kustēties un ilgtermiņā ievērot veselīgu uzturu.
Tomēr ir produkti, kas šo procesu var atvieglot – tie palīdz kontrolēt apetīti, uzlabo vielmaiņu un palīdz noturēt stabilu cukura līmeni asinīs.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.