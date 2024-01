NMPD: Dispečeri katru ienākošo zvanu vērtē, izmantojot lēmumu pieņemšanas algoritmu Ieteikt







Līdz ar Jaunā gada iestāšanos 1.janvārī mediju telpā parādījās informācija, ka stājušās spēkā nelielas izmaiņas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) maksas pakalpojumu cenrādī.

Par brigādes izsaukumu palīdzības sniegšanai, kas nav uzskatāma par neatliekamu, cena būs nedaudz augstāka. Savukārt par izsaukumu pie personas, kas nesaņem no Valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, jau rudenī cena bija pieaugusi līdz 191,68 eiro.

NMPD Operatīvā vadības centra vadītājas vietniece Diāna Tjačenko stāsta, ka izsaukuma pieņemšanas dispečeri, kas pieņem NMPD izsaukumus, ir ārstniecības personas. “Viņi vērtē, katru ienākošo zvanu. Vērtē izmantojot lēmumu pieņemšanas algoritmu. Algoritmā ir noteikti jautājumi, uz kuriem dispečers vēlas saņemt atbildi. Un tādā veidā arī mēs noskaidrojam vai šis ir neatliekamās palīdzības izsaukums vai tomēr zvanītājam ir jārekomendē vērsties pie ģimenes ārsta, vai jāsaņem palīdzība kādā citā ārstniecības iestāde.”

Vadoties pēc atbildēm uz konkrētiem jautājumiem, tiek vērtēts vai izsaukums ir neatliekams vai tomēr ir jāvēršas pie kāda cita speciālista.

“Telefoniski izvērtēt to, ko saka zvanītājs ir ļoti grūti. Un ļoti bieži mēs saskaramies ar to, ka dispečers šaubās vai domā…

Šis lēmumu pieņemšanas algoritms ir tas palīgs un rīks, kas palīdz ļoti precīzi noteikt tos gadījumus, kad vajadzīga neatliekamā palīdzība,” stāsta Diāna Tjačenko.

Viņa uzskata, ka ar šī algoritma palīdzību šaubīgas situācijas diezgan precīzi ir iespējams atrisināt. Tomēr viņa atzīst, ka nekāda statistika par to vai dispečers ir kļūdījies savā lēmumā, veidota netiek, “Diemžēl šādas atgriezeniskās saites mums nav, bet ņemot vērā to, ka cilvēki sazvanot NMPD tālruni 113, saņem konsultāciju un ir ar to apmierināti un dodas tālāk pie ģimenes ārsta, pie dežurējošā ārsta vai saņem palīdzību kādā ambulatorā iestādē, mēs ceram, ka viņi saņem to palīdzību, ko ir vēlējušies.”