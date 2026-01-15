Ieradums, kas populārs arī pie mums, ir kaitīgs sirds veselībai – vai zini, par ko ir runa? 0
Ēdiena pasūtīšana uz mājām ir ļoti populārs pakalpojums un nu jau pat ieradums gan pie mums, gan pie mūsu kaimiņiem – Lietuvā un Igaunijā. Ēdiena piegādes lietotņu popularitāte COVID-19 pandēmijas laikā ievērojami pieauga, bet vai tas ir labi mūsu veselībai? Jauns pētījums liecina, ka ieradums pasūtīt ēdienu uz mājām var būt saistīts ar lielāku sirds un asinsvadu slimību risku, vēsta medijs “lrytas.lt”.
Zinātniskajā žurnālā “Food Science & Nutrition” publicēts pētījums, kurā pētnieki uzraudzīja pētījuma dalībnieku sistēmiskā iekaisuma līmeni, izmantojot uztura iekaisuma indeksu (DII) — skalu, kas kvantitatīvi nosaka iekaisuma risku, kas saistīts ar noteiktu uzturvielu patēriņu.
Autori analizēja datus, kas savākti no 8556 cilvēkiem, kuri piedalījās pētījumā no 2009.–2018. gadam. Pētījuma dalībnieki tika intervēti savās mājās, kā arī apmeklēja mobilo pētniecības centru, kur viņi atcerējās savu uzņemto pārtiku, veica kardiometaboliskās veselības novērtējumus un viņiem tika paņemtas asins analīzes.
Pētījuma autori izvirzīja 3 galvenos secinājumus:
– lielāks līdzņemšanas ēdiena patēriņš atbilda augstākiem DII rādītājiem – augstāki DII rādītāji bija saistīti arī ar paaugstinātu mirstību;
– lielāks līdzņemšanas ēdiena patēriņš bija saistīts ar nelabvēlīgu kardiometabolisko profilu, kas izpaudās kā zemāks “labā” holesterīna līmenis, kā arī augstāks triglicerīdu un glikozes līmenis tukšā dūšā;
– lielāks līdzņemšanas ēdiena patēriņš sakrita ar tendenci uz augstāku mirstību, lai gan netika novērota statistiski nozīmīga saistība starp pašu līdzņemšanas ēdienu un mirstību no visiem cēloņiem vai sirds slimībām.
Kas vainas ēdiena piegādei uz mājām?
Lai gan ēdienu kvalitāte, protams, atšķiras, kopējā tendence ir tāda, ka tā, visticamāk, tomēr ir ātrā ēdināšana. Tā bieži satur sastāvdaļas, kas ne vienmēr ir sirdij veselīgas.
“Ēdiens līdzņemšanai palielina sirds un asinsvadu slimību risku nevis vienas sastāvdaļas dēļ, bet gan paredzamas uzturvielu, piedevu un pagatavošanas metožu kombinācijas dēļ, kas negatīvi ietekmē asinsspiedienu, lipīdus, jutību pret insulīnu, iekaisumu un endotēlija funkciju,” skaidroja kardioloģe Dr. Džeina Morgana.
“Tie ietver nātrija pārpalikumu, kas palielina asins tilpumu un artēriju stīvumu, un neveselīgos taukus, parasti piesātinātos taukus vai transtaukskābes, kas veicina lipīdu vielmaiņas traucējumus un aterosklerozi (slimība, kuras cēlonis ir holesterīna nogulsnēšanās uz artēriju iekšējām sieniņām),” viņa piebilda.
“Restorāni bieži atkārtoti izmanto eļļu, kas rada oksidētus taukus, kuri tieši bojā artērijas un paātrina aplikumu veidošanos,” atzīmēja Morgana.
Līdzņemšanas ēdiena porcijas bieži vien ir lielas, kas veicina svara pieaugumu un paaugstinātu asinsspiedienu.
Kardioloģe uzsvēra, ka tehnoloģiskie sasniegumi veicina uztura iekaisuma indeksa pieaugumu. Cilvēki var sazināties attālināti, un daudzas aktivitātes, kas iepriekš prasīja fizisku darbu, tagad ir vienkāršotas. “Ēdiena sagatavošana un gatavošana prasa laiku un ietver pareizo sastāvdaļu iegādes procesu,” uzsvēra Morgans.
Padomi veselīgākam uzturam
“Mājās gatavotās maltītes parasti satur vairāk nepiesātināto tauku, pilngraudu ogļhidrātu un šķiedrvielu. Turklāt ir vieglāk kontrolēt porciju lielumu,” viņa piebilda.
Speciāliste arī teica, ka mājās gatavotās maltītes parasti satur mazāk sāls un vairāk kālija. “Tieši nātrija un kālija nelīdzsvarotība, lietojot ēdienu līdzņemšanai, ir viens no spēcīgākajiem asinsspiediena paaugstināšanas faktoriem,” uzsvēra kardioloģe.
Eksperti nesaka, ka jums vajadzētu pilnībā izvairīties no ēdienu līdzņemšanas, taču viņi uzsver, ka jums jāapzinās, ko pasūtāt. Ir svarīgi arī gatavot mājās pēc iespējas biežāk, ja jums ir laiks.