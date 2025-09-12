Foto. Scanpix/Fabian Sommer/dpa

Glābj dzīvību: zinātnieki nosauc 8 pārtikas produktus, kas var būtiski samazināt priekšlaicīgas nāves risku 0

LA.LV
16:17, 12. septembris 2025
Veselam Uzturs

Jaunākie pētījumi liecina, ka, palielinot uzņemtā kālija daudzumu, sirds slimību un līdz ar to arī priekšlaicīgas nāves risku iespējams samazināt par 24 procentiem, ziņo britu izdevums “The Independent”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas
Lasīt citas ziņas
Pētījumā secināts, ka ar kāliju bagāti produkti ne tikai veicina sāls (nātrija) izvadīšanu no organisma, bet arī būtiski mazina sirds un asinsvadu slimību attīstības iespējamību.

Pētījuma vadošais autors, profesors Henings Bundgārds skaidro, ka cilvēka organisms evolūcijas gaitā pielāgojies uzturam ar augstu kālija un zemu nātrija saturu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Neticēsiet, bet šīs 3 labās īpašības atbaida vīriešus
Elpo pakausī un stumjas virsū! Cilvēki izgaismo būtisku problēmu, ar ko nākas bieži saskarties iepērkoties
Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks

“Mūsdienās mūsu ēdienkartē dominē rūpnieciski pārstrādāta pārtika. Jo augstāka ir produkta pārstrādes pakāpe, jo vairāk sāls un mazāk kālija tas satur. Tā rezultātā šo vielu attiecība ir dramatiski mainījusies – no vēsturiskās 10:1 (kālijs pret nātriju) tā ir sasniegusi 1:2,” norāda profesors.

Viņš uzsver, ka kālijs ir vitāli svarīgs sirds veselībai, un nepietiekams tā daudzums uzturā var palielināt aritmijas, sirds mazspējas un nāves risku.

Lūk, astoņi produkti, kas ir bagāti ar kāliju:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Aizmirstās minerālvielas: kāda ir cinka, selēna un kālija nozīme organismā?
Veselam
7 labākie produkti, ko vajadzētu lietot ik dienu, lai “neaizkaļķotos” asinsvadi
VIDEO. Vai vari tā izdarīt? Ārsts atklāj vienkāršu īkšķa testu, kas var norādīt uz sirds veselības problēmām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.