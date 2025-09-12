Glābj dzīvību: zinātnieki nosauc 8 pārtikas produktus, kas var būtiski samazināt priekšlaicīgas nāves risku 0
Jaunākie pētījumi liecina, ka, palielinot uzņemtā kālija daudzumu, sirds slimību un līdz ar to arī priekšlaicīgas nāves risku iespējams samazināt par 24 procentiem, ziņo britu izdevums “The Independent”.
Pētījuma vadošais autors, profesors Henings Bundgārds skaidro, ka cilvēka organisms evolūcijas gaitā pielāgojies uzturam ar augstu kālija un zemu nātrija saturu.
“Mūsdienās mūsu ēdienkartē dominē rūpnieciski pārstrādāta pārtika. Jo augstāka ir produkta pārstrādes pakāpe, jo vairāk sāls un mazāk kālija tas satur. Tā rezultātā šo vielu attiecība ir dramatiski mainījusies – no vēsturiskās 10:1 (kālijs pret nātriju) tā ir sasniegusi 1:2,” norāda profesors.
Lūk, astoņi produkti, kas ir bagāti ar kāliju: