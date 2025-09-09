Foto: Freepik

Īslaicīgi dod enerģiju un tad… 5 pārtikas produkti, kas var izraisīt nogurumu un stresu 0

LA.LV
20:19, 9. septembris 2025
Veselam Uzturs

Mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā mēs bieži meklējam ātras enerģijas devas un tūlītēju labsajūtas uzlabojumu, izvēloties dažādus ēdienus un dzērienus. Taču daudzi no tiem, šķietami ierastie un pat garšīgie produkti, patiesībā var veicināt pastāvīgu nogurumu, trauksmi un nervozitāti. Lai arī tie sniedz īslaicīgu enerģijas pieplūdumu, ilgtermiņā šie produkti var izjaukt organisma dabisko līdzsvaru, traucēt miegu, pasliktināt garastāvokli un ietekmēt koncentrēšanās spējas.

Reklāma
Reklāma
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Krimināls
Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži! Titurgā nolaupīts vīrietis – vēl nupat solīja draugiem ballīti ar ikriem, bet nu aizvests nezināmā virzienā 23
Lasīt citas ziņas

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
7 padomi, kā atjaunot enerģiju
Kā mazināt stresu 10 minūtēs: septiņi zinātniski pamatoti veidi
Veselam
7 iemesli, kāpēc jūs visu laiku jūtaties noguris. Tam nav saistības ar laikapstākļiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.