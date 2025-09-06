Foto: Freepik.com

Dabiski palīgi asinsspiediena kontrolei: 5 pārtikas produkti, kas palīdzēs to pazemināt 0

LA.LV
19:48, 6. septembris 2025
Veselam Ārstēšana

Paaugstināts asinsspiediens ir problēma, ar kuru sastopas ļoti daudz cilvēku, īpaši pēc 40 gadu vecuma. Ikdienas steiga, stress, nepietiekams miegs un ne vienmēr sabalansēta ēdienkarte pamazām atstāj sekas uz sirds un asinsvadu sistēmu. Lai gan ārsti bieži iesaka regulāri kustēties, kontrolēt svaru un atteikties no smēķēšanas, arī ikdienas uzturā ir iespējams ieviest nelielas izmaiņas, kas ar laiku palīdz organismam justies labāk. Daži pārtikas produkti darbojas kā dabisks palīgs asinsspiediena regulēšanā – tie atslābina asinsvadus, veicina labāku asinsriti un sniedz papildu spēku ikdienai.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Jūties noguris? 12 pārtikas produkti, kas palīdzēs ātri atgūt enerģiju un to nodrošināt visas dienas garumā
Mājas
Vai drīkst pļaut slapju vai mitru zāli? Atklājam, kāpēc šis ieradums var maksāt dārgi 42
1 miljons kritušo un ievainoto, bet Ukrainā joprojām krievu karaspēks kā teju puse Latvijas iedzīvotāju 78
Lasīt citas ziņas

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
ātri un droši pazemināt asinsspiedienu: padomi, kas patiešām darbojas
Pārsteidzoši garšīgs veids, kā normalizēt asinsspiedienu
TV24
Mainīgs asinsspiediens jau daudzus gadus, bet zāles un ārsti nepalīdz. Ko darīt?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.