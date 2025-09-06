Dabiski palīgi asinsspiediena kontrolei: 5 pārtikas produkti, kas palīdzēs to pazemināt 0
Paaugstināts asinsspiediens ir problēma, ar kuru sastopas ļoti daudz cilvēku, īpaši pēc 40 gadu vecuma. Ikdienas steiga, stress, nepietiekams miegs un ne vienmēr sabalansēta ēdienkarte pamazām atstāj sekas uz sirds un asinsvadu sistēmu. Lai gan ārsti bieži iesaka regulāri kustēties, kontrolēt svaru un atteikties no smēķēšanas, arī ikdienas uzturā ir iespējams ieviest nelielas izmaiņas, kas ar laiku palīdz organismam justies labāk. Daži pārtikas produkti darbojas kā dabisks palīgs asinsspiediena regulēšanā – tie atslābina asinsvadus, veicina labāku asinsriti un sniedz papildu spēku ikdienai.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.