Nepietiek tikai ar tabletes iedzeršanu – eksperti atklāj svarīgāko noteikumu D vitamīna lietošanā 0
Liela daļa cilvēku D vitamīnu lieto regulāri, tomēr ne vienmēr aizdomājas par to, ka ļoti svarīgs ir arī pareizs vitamīna lietošanas laiks. Dietologi un uztura speciālisti skaidro, ka no tā, kad un kopā ar kādiem produktiem tiek uzņemts D vitamīns, lielā mērā atkarīga arī tā efektivitāte.
D vitamīns ir būtisks ne tikai stipriem kauliem un kalcija uzsūkšanai, bet arī normālai imūnsistēmas darbībai. Taču speciālisti uzsver, ka ar vienkāršu tabletes iedzeršanu nepietiek. Tā kā D vitamīns ir taukos šķīstošs vitamīns, organismam to ir vieglāk uzņemt kopā ar noteiktiem pārtikas produktiem.
Eksperti norāda, ka vissvarīgākais noteikums ir D vitamīnu lietot ēšanas laikā, nevis tukšā dūšā. Visbiežāk ieteicams to uzņemt kopā ar dienas galveno maltīti, kurā ir arī veselīgie tauki.
Speciālisti piebilst, ka svarīgi ir ne tikai tas, kad vitamīns tiek lietots, bet arī ar ko tas tiek kombinēts. Piemēram, D vitamīna uzsūkšanos palīdz uzlabot produkti, kuros ir veselīgie tauki. Tāpēc to bieži iesaka lietot kopā ar avokado, olām, sieru, riekstiem vai treknām zivīm.
Liela daļa speciālistu norāda, ka ieteicams D vitamīnu lietot pēcpusdienā vai vakarā, jo tas var palīdzēt uzlabot miega kvalitāti un pašsajūtu kopumā.
Dietologi arī atgādina, ka ir cilvēku grupas, kurām D vitamīna trūkuma risks ir īpaši augsts. Tie ir cilvēki, kuri dzīvo reģionos, kur ir maz saules. Tāpat iesaka to lietot arī senioriem, cilvēkiem ar tumšāku ādas toni, kā arī vegāniem un tiem, kuri ikdienā reti uzturā lieto zivis vai piena produktus.
Speciālisti iesaka pievērst uzmanību arī D vitamīna formai. Visbiežāk par labāku izvēli tiek uzskatīts D3 vitamīns jeb holekalciferols. Tāpat eksperti iesaka izvēlēties preparātus, kuros papildus pievienots arī K2 vitamīns, jo tas palīdz organismam efektīvāk izmantot kalciju un uzlabot D vitamīna darbību.
Vienlaikus ārsti brīdina, ka pārmērīga D vitamīna lietošana var būt bīstama. Pārāk liels daudzums organismā var veicināt kalcija uzkrāšanos asinīs, kas savukārt var izraisīt nelabumu, nespēku un pat nieru darbības traucējumus.
Papildus uztura bagātinātājiem D vitamīnu iespējams uzņemt arī ar pārtiku. Viens no bagātākajiem dabiskajiem avotiem ir treknās zivis, piemēram, lasis, skumbrija, siļķe un sardīnes. Tāpat D vitamīns atrodams olu dzeltenumos, mencu aknu eļļā, sviestā un dažos piena produktos.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.