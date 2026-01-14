Tā ir neparasta uzvedība: kustēšanās un runāšana miegā var būt nopietns brīdinājuma signāls 0
Nemierīgs miegs, kura laikā cilvēks daudz kustas, runā vai pat raud, ne vienmēr ir nekaitīgs ieradums. Lai gan bieži šādas parādības saistītas ar stresu vai trauksmi, atsevišķos gadījumos tās var signalizēt arī par nopietnām neiroloģiskām saslimšanām.
Par to izdevumam “Daily Mail” raksta Lielbritānijas ārste Elija Kenona, norādot, ka šādas miega laikā novērojamas izpausmes sauc par parasomniju.
“Tā ir neparasta uzvedība, kas rodas miega laikā. Tai pieder arī kustības, raudāšana un miega paralīze,” stāsta ārste.
Parasomnija var izpausties dažādi – sākot ar runāšanu miegā un pēkšņām roku vai kāju kustībām, līdz pat staigāšanai miegā vai sajūtai, ka cilvēks ir pamodies, bet nespēj pakustēties. Lai gan daudzi šo stāvokli uzskata par nekaitīgu, ārste uzsver, ka tas var būt arī signāls par veselības problēmām.
Pēc Kenonas teiktā, viens no iespējamajiem iemesliem ir obstruktīva miega apnoja – stāvoklis, kad miega laikā īslaicīgi noslēdzas elpceļi, radot skābekļa trūkumu. Tāpat parasomnija bieži sastopama cilvēkiem ar ilgstošu trauksmi vai hronisku stresu.
Tomēr ārste norāda arī uz retākiem, bet satraucošākiem gadījumiem: “Dažos gadījumos parasomnija var būt Parkinsona slimības agrīns simptoms.”
Viņa piebilst, ka miega traucējumus var izraisīt arī medikamenti, tostarp antidepresanti un pat miega zāles, kas paradoksālā kārtā var pastiprināt nemierīgu miegu. Taču nereti konkrētu iemeslu noteikt nemaz neizdodas.
Lai mazinātu simptomus, ārste iesaka pievērst uzmanību ikdienas ieradumiem. Viņasprāt, būtiski ir samazināt alkohola un kofeīna patēriņu, iet gulēt aptuveni vienā un tajā pašā laikā, kā arī nodrošināt mierīgu vidi – tumšu, vēsu un klusu guļamistabu.
Atsevišķiem pacientiem pozitīvu efektu sniedz arī magnija uztura bagātinātāji. Eksperti atgādina, ka cilvēku jutība pret kofeīnu ir ļoti atšķirīga, un dažiem pat pēcpusdienā izdzerta kafija var būt pietiekama, lai izjauktu miegu un pastiprinātu parasomnijas simptomus.