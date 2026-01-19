Tas viens čipsītis divos naktī šķiet nekaitīgs? Izlasi un sapratīsi, ka tā nav taisnība 0
Vēlās vakariņas vai uzkodas naktī var šķist nekaitīgas, bet pat viena maize, čipsītis vai saldais kārums pusnaktī var atstāt ilgstošu ietekmi uz jūsu veselību. Ēšana pēc pulksten 20.00 neietekmē tikai svaru – šis paradums var negatīvi ietekmēt gremošanu, miegu un pat vielmaiņu.
1. Gremošanas problēmas
Organisma vielmaiņa vakarā palēninās, un tas nozīmē, ka gremošana notiek lēnāk. Vēla ēšana var izraisīt diskomfortu kuņģī, skābumu vai smaguma sajūtu pēc ēdienreizes. Īpaši trekni vai “smagi” ēdieni naktī var radīt refluksu un grēmas, kas ne tikai traucē miegu, bet arī ilgtermiņā var kaitēt kuņģa gļotādai.
2. Samazināta insulīna jutība
Insulīnam ir izšķiroša loma cukura līmeņa regulēšanā asinīs, un vakarā tā efektivitāte var būt mazāka. Tas nozīmē, ka cukurs tiek apstrādāts lēnāk, kas var veicināt svara pieaugumu un ilgtermiņā ietekmēt vielmaiņas veselību.
3. Miega traucējumi
“Smagi” vai trekni vakariņu ēdieni palielina kuņģa skābumu un gremošanas diskomfortu, kas tieši ietekmē miega kvalitāti. Pēc vēlām uzkodām var būt grūtāk iemigt, miegs var būt traucēts un saraustīts.
4. Pārmērīgs daudzums kaloriju
Nakts uzkodas bieži vien ir ļoti sātīgas un kalorijām bagātas. Ja dienas laikā tās netiek kompensētas ar kustību vai sabalansētu ēdienkarti, šīs papildu kalorijas var veicināt svara pieaugumu. Pat neliela uzkoda nakts vidū var šķist nenozīmīga, bet ilgtermiņā tā veicina svara pieaugumu.
5. Uzturvielu uzsūkšanās
Nakts stundās barības vielu uzsūkšanās var būt mazāk efektīva. Katram cilvēkam tas ir atšķirīgi, atkarībā no individuālā diennakts ritma un gremošanas procesa. Vēlas vakariņas var nozīmēt, ka organisms nespēj pilnvērtīgi izmantot uzturvielas, kas atstāj mazāku labumu veselībai.
Mūsdienu ieradumi nereti veicina šādu paradumu veidošanos – piemēram, televīzijas skatīšanos ar čipsiem rokā vai neregulāru miega režīmu. Šīs “nevainīgās” darbības var nemanāmi kavēt svara samazināšanos un nākamajā dienā pastiprināt izsalkuma sajūtu. Lai no tā izvairītos, eksperti iesaka vakariņas plānot vismaz 2 – 3 stundas pirms gulētiešanas, izvēlēties vieglus un barojošus ēdienus, kā arī ierobežot nakts uzkodas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.