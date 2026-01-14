Foto: Pexels

Vai ar mani viss ir kārtībā? 10 intīmi jautājumi, kurus pusaudži bieži kautrējas uzdot pieaugušajiem

19:03, 14. janvāris 2026
Psiholoģija

Pusaudža vecums nav tikai pāreja no bērnības uz pieaugušo dzīvi – tas ir laiks, kad cilvēks pirmo reizi sāk nopietni sastapties ar sevi. Mainās ķermenis, domāšana, emocijas un attiecības ar apkārtējiem. Jautājumu kļūst arvien vairāk, taču drosme tos uzdot ne vienmēr iet līdzi.

Daudzi pusaudži baidās izklausīties muļķīgi, pārāk jūtīgi vai “nepareizi”. Tāpēc viņi klusē – pat par lietām, kas viņus patiesi uztrauc. Psihologi uzsver: šie jautājumi ir normāli, un interese par sevi ir veselīgas attīstības pazīme.

1. Vai ar manu ķermeni viss notiek pareizi?

Ķermenis pusaudža vecumā mainās strauji un dažkārt neparedzami. Vienam balss lūst agrāk, citam vēlāk, kāds strauji pieņemas svarā, cits kļūst ļoti tievs. Pusaudži bieži salīdzina sevi ar klasesbiedriem vai ideāliem sociālajos tīklos un sāk domāt, ka ar viņiem kaut kas nav kārtībā.

Šīs bažas nereti tiek paturētas sevī, jo ir kauns par savu ķermeni vai bailes no nosodījuma. Patiesībā attīstības tempi ir ļoti atšķirīgi, un lielākā daļa izmaiņu ir pilnīgi normālas. Taču bez sarunas ar uzticamu pieaugušo šī nedrošība var kļūt par ilgstošu pašvērtējuma problēmu.

