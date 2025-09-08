Vēl tikai vienu gabaliņu: 6 simptomi, kas liecina, ka jūsu organisms ir noguris no pārmērīga cukura daudzuma uzņemšanas 0
Mūsdienās cukuru pievieno gandrīz visam – no brokastu pārslām līdz maizei un pat mērcēm. Tomēr pārmērīgs cukura patēriņš var radīt ne tikai lieko svaru, bet arī citas veselības problēmas, brīdina dietologi.
“Amerikas Veselības asociācija iesaka vīriešiem dienā lietot ne vairāk kā deviņas tējkarotes cukura, sievietēm – sešas, bet bērniem – mazāk par 10% no šīs normas. To ir grūti ievērot, jo daudzi cukuru patērē automātiski, nepievēršot uzmanību tam, cik daudz cukura tiek apēsts dienas laikā,” skaidro dietoloģe Kima Šapira.