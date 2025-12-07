Ēdot mandarīnu, noņem balto miziņu? Cilvēki pat nenojauš, cik vērtīga tā ir 0
Ziemassvētku laikā un rudens sezonā mandarīni kļūst par iecienītāko našķi – saldi, sulīgi un veselīgi. Bet daudzi, mizošanas procesā, izmet balto miziņu, kas “pielipusi” pie paša mandarīna. Eksperti iesaka tā nedarīt, jo tajā ir daudz vitamīni un šķiedrvielas.
Kāpēc baltā miziņa ir vērtīgāka par par pašu mandarīnu?
Mandarīni ir labi zināmi kā C vitamīna avots, bet baltā miziņa satur vēl vairāk, tajā ir: augsts C vitamīna daudzums, kas stiprina imunitāti; nesagremojamas šķiedrvielas, kas ilgāk uztur sāta sajūtu; sekundārie augu savienojumi, kas stimulē gremošanu un aizsargā šūnas.
Baltā miziņa var palīdzēt:
- stiprināt imūnsistēmu, īpaši saaukstēšanās un gripas sezonā;
- novērst sirds un asinsvadu slimības un pat samazināt vēža risku;
- palēnināt šūnu novecošanos, pateicoties šūnu aizsargājošām īpašībām.
Lai arī daudzi uzskata, ka baltā miziņa ir nedaudz rūgta, mandarīnā tās garša gandrīz nav jūtama, savukārt ieguvumi organismam ir ļoti nozīmīgi.