Foto: AFP/SCANPIX

Par 30 miljoniem šogad taps kaut kas jauns – “Vienotas veselības” izcilības centrs 0

LETA
18:36, 13. janvāris 2026
Veselam Ārstēšana

Ieguldot ap 30 miljonus eiro, Latvijā plānots izvedot pirmo integrēto “Vienotas veselības” izcilības centru Baltijā un Austrumeiropā. Valdība otrdien atbalstīja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu šim zinātniskajam projektam “IntegroHEALTH”.

Projekts tika atbalstīts pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvā ziņojuma izskatīšanas. Tajā minēts, ka jaunais centrs apvienos cilvēku veselības, vides un dzīvnieku veselības datus, lai savlaicīgi atklātu sabiedrības veselības apdraudējumus, piemēram, infekciju uzliesmojumus, vides piesārņojumu vai antibiotiku rezistences izplatību.

Tas izmantos mākslīgā intelekta un digitālo dvīņu tehnoloģijas, kas ļaus prognozēt riskus un pieņemt lēmumus reāllaikā,
skaidro IZM. Plānots attīstīt četrus jaunus pētniecības virzienus, tostarp vienotas veselības metagenomiku un drošības analītiku, vides bioinidikatoru analītiku un digitālo sistēmu modelēšanu.

Projekts paredz arī jaunas zinātnes infrastruktūras izveidi, augsti kvalificētu pētnieku piesaisti un ciešāku sadarbību starp zinātni, valsts iestādēm un uzņēmumiem. Tiek sagaidīts, ka tas stiprinās Latvijas gatavību veselības un vides drošības izaicinājumiem. Centra infrastruktūru paredzēts izmantot arī sabiedrības veselības un vides drošības monitoringam reāllaikā.

Projekta rezultātā paredzēts radīt vairāk nekā 20 jaunas augsti kvalificētu zinātnieku darba vietas.

Tāpat tiks izveidota digitāla platforma, kuru varēs izmantot ūdenssaimniecības, pārtikas, lauksaimniecības, farmācijas un biotehnoloģiju uzņēmumi.

Ja projekts tiks apstiprināts Eiropas Savienības (ES) pētniecības programmā “Apvārsnis Eiropa”, tas saņems līdz 15 miljoniem eiro ES finansējuma, un Latvija nodrošinās tikpat lielu nacionālo līdzfinansējumu, tostarp no ES Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un projekta īstenotāju līdzekļiem.

Projektu īstenos Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, institūtu “Bior” un starptautiskajiem partneriem. Kā asociētie partneri projektā piedalīsies arī Slimību profilakses un kontroles centrs un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Plānots, ka projekts tiks sākts šogad.
