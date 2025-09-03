#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Shutterstock

No perfekcionisma līdz nespējai pieņemt lēmumus: psihoterapeite nosauc 8 signālus, kad steidzami jādodas pie ārsta 0

20:03, 3. septembris 2025
Veselam Psiholoģija

Uztraukums pirms svarīgas darba prezentācijas vai pirmā randiņa ir pilnīgi normāla parādība. Taču pārmērīga un pastāvīga trauksme, kas sāk traucēt ikdienas dzīvei, var liecināt par nopietnām veselības problēmām.

Britu psihoterapeite Klēra Patersone skaidro, ka trauksme ir stāvoklis, kad organisma “trauksmes signalizācijas” sistēma ir “ieslēgta”, lai gan reālu draudu nav.

Dažkārt šāds stāvoklis var rasties hroniska stresa vai psiholoģiskas traumas ietekmē.
Ārste skaidro, ka šādā situācijā pat sīki kairinātāji var radīt diskomfortu, izraisot paniku, uzmācīgas domas, ķermeņa sasprindzinājumu un pastāvīgu nemieru.

Pēc mediķes teiktā, lai atšķirtu ikdienišķu satraukumu no klīniskiem traucējumiem, jāpievērš uzmanība simptomiem.

Parastam uztraukumam vienmēr ir konkrēts iemesls. Kad šis iemesls pazūd, pazūd arī uztraukums.

Bet, ja satraukums nepāriet, ir pārāk spēcīgs un kļūst par pastāvīgu ikdienas sastāvdaļu, tad tā vairs nav normāla parādība, bet nopietns traucējums.

Psihoterapeite nosauc astoņas pazīmes, kas par to liecina:

