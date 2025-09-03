No perfekcionisma līdz nespējai pieņemt lēmumus: psihoterapeite nosauc 8 signālus, kad steidzami jādodas pie ārsta 0
Uztraukums pirms svarīgas darba prezentācijas vai pirmā randiņa ir pilnīgi normāla parādība. Taču pārmērīga un pastāvīga trauksme, kas sāk traucēt ikdienas dzīvei, var liecināt par nopietnām veselības problēmām.
Britu psihoterapeite Klēra Patersone skaidro, ka trauksme ir stāvoklis, kad organisma “trauksmes signalizācijas” sistēma ir “ieslēgta”, lai gan reālu draudu nav.
Ārste skaidro, ka šādā situācijā pat sīki kairinātāji var radīt diskomfortu, izraisot paniku, uzmācīgas domas, ķermeņa sasprindzinājumu un pastāvīgu nemieru.
Pēc mediķes teiktā, lai atšķirtu ikdienišķu satraukumu no klīniskiem traucējumiem, jāpievērš uzmanība simptomiem.
Bet, ja satraukums nepāriet, ir pārāk spēcīgs un kļūst par pastāvīgu ikdienas sastāvdaļu, tad tā vairs nav normāla parādība, bet nopietns traucējums.
Psihoterapeite nosauc astoņas pazīmes, kas par to liecina: