Foto. pexels.com/ alleksana

Vai cilvēks nopietnas operācijas laikā var palikt pie samaņas? 0

LA.LV
12:15, 9. oktobris 2025
Veselam Ārstēšana

Lielākajā daļā gadījumu pacienti, kuriem veic sirds operāciju, tiek pakļauti vispārējai anestēzijai, lai nodrošinātu komfortu un drošību. Tomēr ir īpaši apstākļi, kad var tikt apsvērta daļēja apziņas atstāšana, par to raksta franču medijs Caminteresse.

Reklāma
Reklāma
Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Ietaupiet simtiem eiro: 24 lietas, kuras labāk pirkt lietotas
“Ukrainiete aizrādīja savam priekšniekam Latvijā un…” notiekošais kādā uzņēmumā pārsteidz vietējos
Lasīt citas ziņas

Sirds operāciju gadījumā vispārējā anestēzija ir standarta procedūra. Anesteziologs ievada medikamentus, kas izraisa ātru un dziļu apziņas zudumu, novēršot sāpes un apziņu operācijas laikā. Šāda pieeja nodrošina pacienta komfortu un ļauj ķirurgam strādāt precīzi drošos apstākļos.

Vispārējā anestēzija ietver arī muskuļu relaksāciju, kas novērš pacienta kustības, tādējādi izvairoties no traucējumiem un iespējamām komplikācijām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi
Laikapstākļi nebūs patīkami. Prognoze piektdienai
Krimināls
Motocikls apgāzās… Piedzēries šoferis, bez tiesībām un abi bez ķiverēm – gājis bojā mazgadīgs bērns

Tomēr retos gadījumos vispārējā anestēzija var nebūt labākā izvēle.

Apzinātā anestēzija: izņēmuma gadījumi

Retos gadījumos, piemēram, sirds operācijās grūtniecības laikā vai smagas nepanesības pret parastajiem sedatīviem līdzekļiem dēļ vispārējā anestēzija var radīt papildu riskus. Šādos apstākļos ārsti var izvēlēties apzināto anestēziju, kad pacients paliek nomodā, bet tiek vietēji anestezēts.

Apzinātā anestēzija jeb sedācija ļauj pacientam būt pie samaņas un komunicēt, nejūtot sāpes, pateicoties specifiskai sedācijai, kas nodrošina dziļu relaksāciju. Šo metodi izmanto piesardzīgi, tikai tad, kad ieguvumi atsver riskus.

Pacienta drošība sirds operāciju laikā

Apzinātās anestēzijas gadījumā medicīniskā komanda rūpīgi uzrauga pacienta stāvokli. Vitālie rādītāji tiek nepārtraukti kontrolēti, un pacients var ziņot par diskomfortu vai problēmām.

Šāda pieeja ļauj veikt kritiskas sirds operācijas, samazinot riskus, kad vispārējā anestēzija nav ieteicama. Tādējādi iespēja palikt pie samaņas sirds operācijas laikā ir atkarīga no specifiskiem medicīniskiem apstākļiem un riskiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
7 labākie produkti, ko vajadzētu lietot ik dienu, lai “neaizkaļķotos” asinsvadi
Lūk, kas notiks, kad tu nomirsi: ķermeņa “evolūcija”
Veselam
Izrādās, ka ir iespējams nomirt no salauztas sirds pēc mīļotā cilvēka zaudējuma…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.