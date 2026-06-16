Kuros pārtikas produktos ir visvairāk D vitamīna: nosaukti 10 visnoderīgākie 0
D vitamīns ir viens no svarīgākajiem vitamīniem cilvēka organismā. Tas palīdz uzturēt stiprus kaulus un zobus, atbalsta imūnsistēmu un ietekmē arī muskuļu darbību. Tomēr tā trūkums ir ļoti izplatīts, īpaši valstīs ar garām un tumšām ziemām, tostarp Latvijā.
Pieaugušajiem dienā nepieciešami aptuveni 600 SV (starptautiskās vienības) D vitamīna, taču šī nepieciešamība var būt lielāka atkarībā no vecuma, veselības stāvokļa un saules iedarbības.
Lai gan galvenais D vitamīna avots ir saules gaisma, uzturam arī ir būtiska loma, jo tikai daži produkti to satur dabīgi vai ir ar to bagātināti, vēstīts portālā Health.com.