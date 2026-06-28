Slidena zāle vai alkohols? Apdegumu centra vadītājs nosauc lietas, kuru dēļ svētki var beigties slimnīcā 0

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LA.LV
20:02, 28. jūnijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Svētku laikā viens no biežākajiem apdegumu iemesliem ir neuzmanīga uzvedība pie ugunskuriem, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda Austrumu slimnīcas Apdegumu centra vadītājs un ārsts Sergejs Smirnovs.

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Ārsts skaidro, ka cilvēki nereti pārvērtē savu spēju droši rīkoties pie atklātas liesmas – piemēram, lecot pāri ugunskuram vai pārāk pietuvojoties tam. Šādas situācijas bieži beidzas ar kritieniem vai iekrišanu ugunī.

Viņš uzsver, ka smagi apdegumi var rasties ļoti ātri un dažkārt pietiek ar vienu neveiksmīgu kustību vai paslīdēšanu, lai cilvēks nonāktu tiešā saskarsmē ar uguni. Papildu risku rada arī dažādu degmaisījumu izmantošana vai pārmērīga viegli uzliesmojošu šķidrumu lietošana ugunskuros, kas var izraisīt pēkšņus uzliesmojumus.

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Ārsts norāda, ka lielu lomu nelaimes gadījumos spēlē arī alkohols, jo tas samazina uzmanību un spēju adekvāti novērtēt risku pie atklātas uguns.

Sergejs Smirnovs uzsver, ka nelaimes gadījumos svarīga ir arī apkārtējo cilvēku rīcība – cilvēku nevajadzētu atstāt vienu pie uguns vai ūdens, jo kritieni un pēkšņas traumas var notikt jebkurā brīdī.

Ārsts uzsver, ka būtiska ir arī pirmā palīdzība – apdeguma gadījumā nepieciešams pēc iespējas ātrāk dzesēt skarto vietu ar vēsu ūdeni un pēc tam meklēt medicīnisko palīdzību, lai samazinātu komplikāciju risku.

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