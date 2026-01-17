Šo kļūdu pieļauj teju ikviens – kāpēc deguna asiņošanas laikā nevajadzētu atgāzt galvu 0
Daudzi cilvēki instinktīvi atmet galvu atpakaļ brīdī, kad sāk asiņot deguns. Taču tā labāk nedarīt! Tas var beigties nepatīkami, skaidro ķirurgs, populāra “YouTube” konta satura veidotājs Dr. Maikls Gārtners.
Kāpēc galvas atliekšana atpakaļ ir bīstama? Speciālists skaidro, ka tādā veidā asinis var nonākt rīklē un kuņģī, izraisot vemšanu vai pat aizrīšanos. Atliecot galvu, asinīm nav kur aizbēgt, tās ieplūst mutē un kuņģī, radot sliktu dūšu un risku aizrīties.
Bet ko tad darīt, ja no deguna “gāžas” sarkana “jūra”? Medicīnas jomas eksperts iesaka sekojošo…
- Apsēsties taisni un nedaudz noliekties uz priekšu, lai asinis neieplūstu rīklē.
- Saspiest deguna mīksto daļu ar pirkstiem, it kā grasītos izšņaukt degunu.
- Elpot caur muti.
- Turēt šādi degunu ciet 5–10 minūtes, līdz asiņošana apstājas.
Asiņošana bieži sākas Kīselbaha pinumā. Kīselbaha pinums atrodas deguna starpsienā, un tur sākas 90% no visām deguna asiņošanām. Asinsvadu bojājumus var izraisīt daudz dažādu faktoru. Tā var būt mehāniska iedarbība, piemēram, deguna urbināšana, tajā iekļuvis svešķermenis, pārāk spēcīga šņaukšana vai arī sitiens pa degunu. Asinsvadi ir ļoti tuvu virsmai un viegli var plīst, īpaši ja elpceļi ir sausi.
Deguna asiņošana parasti neliecina par nopietnu slimību, un to var viegli ārstēt mājās. Bērni, cilvēki ar paaugstinātu asinsspiedienu, grūtnieces un cilvēki, kas vecāki par 45 gadiem, biežāk cieš no tām, un lielākoties deguna asiņošanas cēlonis nav zināms.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!