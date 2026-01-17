Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto. pexels.com/pexels-ivan-s

Šo kļūdu pieļauj teju ikviens – kāpēc deguna asiņošanas laikā nevajadzētu atgāzt galvu 0

LA.LV
22:33, 17. janvāris 2026
Veselam Ārstēšana

Daudzi cilvēki instinktīvi atmet galvu atpakaļ brīdī, kad sāk asiņot deguns. Taču tā labāk nedarīt! Tas var beigties nepatīkami, skaidro ķirurgs, populāra “YouTube” konta satura veidotājs Dr. Maikls Gārtners.

Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Var pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei: Krievija apsver krasus variantus uzvarai karā
Ne tikai lasis! Nosauktas 6 zivis, kas burtiski “uzlādē” organismu ar D vitamīnu
Lasīt citas ziņas

Kāpēc galvas atliekšana atpakaļ ir bīstama? Speciālists skaidro, ka tādā veidā asinis var nonākt rīklē un kuņģī, izraisot vemšanu vai pat aizrīšanos. Atliecot galvu, asinīm nav kur aizbēgt, tās ieplūst mutē un kuņģī, radot sliktu dūšu un risku aizrīties.

Bet ko tad darīt, ja no deguna “gāžas” sarkana “jūra”? Medicīnas jomas eksperts iesaka sekojošo…

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
“Viņa vēl cīnās par dzīvību…” Krustkalnu ugunsgrēkā cietušās ģimenes draugs atklāj detaļas par pašreizējo situāciju
Top 10 vietas Latvijā, kur baudīt ziemas priekus kopā ar ģimeni
VIDEO. Tas nav stāsts par sniegavīriem, bet par cilvēcību – kā Hamburgas iedzīvotāji vienojās kopīgā akcijā, lai glābtu vandaļa izpostītos sniegavīrus
  • Apsēsties taisni un nedaudz noliekties uz priekšu, lai asinis neieplūstu rīklē.
  • Saspiest deguna mīksto daļu ar pirkstiem, it kā grasītos izšņaukt degunu.
  • Elpot caur muti.
  • Turēt šādi degunu ciet 5–10 minūtes, līdz asiņošana apstājas.

Asiņošana bieži sākas Kīselbaha pinumā. Kīselbaha pinums atrodas deguna starpsienā, un tur sākas 90% no visām deguna asiņošanām. Asinsvadu bojājumus var izraisīt daudz dažādu faktoru. Tā var būt mehāniska iedarbība, piemēram, deguna urbināšana, tajā iekļuvis svešķermenis, pārāk spēcīga šņaukšana vai arī sitiens pa degunu. Asinsvadi ir ļoti tuvu virsmai un viegli var plīst, īpaši ja elpceļi ir sausi.

Deguna asiņošana parasti neliecina par nopietnu slimību, un to var viegli ārstēt mājās. Bērni, cilvēki ar paaugstinātu asinsspiedienu, grūtnieces un cilvēki, kas vecāki par 45 gadiem, biežāk cieš no tām, un lielākoties deguna asiņošanas cēlonis nav zināms.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
TESTS. Ko deguna forma liecina par tavu personību?
Lēts deguna aerosols, kas rada atkarību un izkropļo sejas: pacienti brīdina – “nevaru vairs elpot bez tā!”
Veselam
Pētnieki atklāj kādu nopietnas slimības saistību ar regulāru deguna urbināšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.