Foto. pexels.com/Gary Barnes

Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā 0

Veselam.lv
21:41, 17. janvāris 2026
Veselam Dzīvesveids

Miegs ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai saglabātu veselību, labsajūtu un enerģiju ikdienā. Tomēr optimālais gulēšanas laiks mainās atkarībā no vecuma, jo mūsu ķermenis un smadzenes attīstās un funkcionē citādi dažādos dzīves posmos. Zemāk sniegts ceļvedis par to, cikos vislabāk iet gulēt cilvēkiem dažādās vecuma grupās.

0–10 gadi: bērni

Kokteilis
Kam bagāta, kam pašaizliedzīga! Kāda mīlestība tev ir lemta pēc dzimšanas datuma
Sāksies vai nesāksies biedējoši lielais sals? Sinoptiķu prognoze rītdienai
Vai zināji, ka ir pārtikas produkti, kurus absolūti nevajadzētu uzglabāt ledusskapī? Par dažiem no tiem jūs būsiet pārsteigti
Lasīt citas ziņas

Miega ilgums:9–14 stundas diennaktī (atkarībā no vecuma)
Ieteicamais gulētiešanas laiks: 19.00–21.00

Šajā vecumā miegs ir kritiski svarīgs fiziskajai attīstībai, smadzeņu attīstībai un imunitātes stiprināšanai. Agrīna gulētiešana palīdz regulēt hormonālo līdzsvaru un uzlabo koncentrēšanās spējas skolā.

10–20 gadi: pusaudži un jaunieši

CITI ŠOBRĪD LASA
Var pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei: Krievija apsver krasus variantus uzvarai karā
“Citas konfektes pa 6 eiro gan drīkst zagt” – pircēja neizpratnē par kādām “zelta” konfektēm
Ēkā vairs nav droši nevienam tās iemītniekam: pašvaldība nāk klajā ar jaunu informāciju par traģisko ugunsgrēku

Miega ilgums: 8–10 stundas
Ieteicamais gulētiešanas laiks: 21.00–23.00

Pusaudžu ķermenis piedzīvo hormonālas pārmaiņas, tāpēc bieži vēlēšanās iet gulēt vēlāk var būt dabiska. Tomēr, lai nodrošinātu kvalitatīvu miegu un labu dienas enerģiju, ieteicams doties gulēt vismaz līdz pusnaktij.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pat mironi kājās piecels, bet vai tiešām? Traģiskais ugunsgrēks raisa jautājumus par dūmu detektoriem
Veselam
ir neparasta uzvedība: kustēšanās un runāšana miegā var būt nopietns brīdinājuma signāls
Veselam
Ieradums, kas var kaitēt gan jūsu veselībai, gan drošībai: lūk, kāpēc aizmigt ar austiņām ausīs ir visai bīstami
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.