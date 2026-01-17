Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā 0
Miegs ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai saglabātu veselību, labsajūtu un enerģiju ikdienā. Tomēr optimālais gulēšanas laiks mainās atkarībā no vecuma, jo mūsu ķermenis un smadzenes attīstās un funkcionē citādi dažādos dzīves posmos. Zemāk sniegts ceļvedis par to, cikos vislabāk iet gulēt cilvēkiem dažādās vecuma grupās.
0–10 gadi: bērni
Miega ilgums:9–14 stundas diennaktī (atkarībā no vecuma)
Ieteicamais gulētiešanas laiks: 19.00–21.00
Šajā vecumā miegs ir kritiski svarīgs fiziskajai attīstībai, smadzeņu attīstībai un imunitātes stiprināšanai. Agrīna gulētiešana palīdz regulēt hormonālo līdzsvaru un uzlabo koncentrēšanās spējas skolā.
10–20 gadi: pusaudži un jaunieši
Miega ilgums: 8–10 stundas
Ieteicamais gulētiešanas laiks: 21.00–23.00
Pusaudžu ķermenis piedzīvo hormonālas pārmaiņas, tāpēc bieži vēlēšanās iet gulēt vēlāk var būt dabiska. Tomēr, lai nodrošinātu kvalitatīvu miegu un labu dienas enerģiju, ieteicams doties gulēt vismaz līdz pusnaktij.