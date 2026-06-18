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Organisms sūta trauksmes signālu? 8 vienkārši paņēmieni, kā ātri atbrīvoties no žagām 0

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LA.LV
12:41, 18. jūnijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Žagas parasti pāriet pašas no sevis un ilgst vien dažas minūtes, tomēr reizēm tās var būt tik kaitinošas, ka traucē normāli ēst, runāt vai pat gulēt. Speciālisti skaidro, ka žagas visbiežāk rodas diafragmas spazmu dēļ. Tās var izraisīt pārāk ātra ēšana, gāzēti dzērieni, alkohols, ļoti karsts vai ļoti auksts ēdiens, kā arī stress un pārēšanās.

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Ārsti norāda, ka īslaicīgas žagas parasti nav bīstamas, taču, ja tās turpinās ilgāk par divām dienām, noteikti jāvēršas pie ārsta. Ilgstošas žagas var būt saistītas ar kuņģa problēmām, nervu sistēmas traucējumiem vai citām veselības problēmām. Tikmēr ikdienas situācijās palīdzēt var vairāki vienkārši paņēmieni, kurus iespējams izmēģināt mājās.

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