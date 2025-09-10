Izķemmēji matus un ķemme palika pilna ar izkritušajiem matiem? Eksperti atklāj, kad jāsāk uztraukties 0
Matu izkrišana ir dabisks process, kurš notiek ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no dzimuma vai vecuma. Nereti matu izkrišana rada satraukumu, tāpēc ir būtiski zināt, cik ir par daudz un kad būtu jāsāk uztraukties par iespējamām veselības problēmām.
Dermatoloģe skaidro: “Matu izkrišana ir pilnīgi normāla parādība. Visbiežāk izkritušos matus mēs pamanām brīžos, kad ejam dušā vai ķemmējam matus.”
Dermatoloģe norāda, ka matu izkrišanu var veicināt: stress, stingras frizūras, nepilnvērtīgs uzturs, autoimūnas slimības vai vairogdziedzera problēmas.
Vidēji cilvēks katru dienu zaudē no 50 līdz 100 matiem. Šis skaits atkarīgs no matu biezuma un garuma, kā arī no katra cilvēka matu augšanas cikla. Dermatoloģe norāda, ka svarīgi savu matu izkrišanu salīdzināt ar iepriekšējiem novērojumiem, nevis ar citu cilvēku pieredzi, jo tas palīdz saprast, kas nepārsniedz tieši jūsu normas.
Kur visbiežāk pamanām izkritušos matus?
Nereti visvairāk matu pamanām brīdī, kad tos ķemmējam. Jo biežāk ķemmējam (vai mazgājam) matus, jo mazāk izkritušo matu redzēsim, tie izkrīt pakāpeniski.
Ja matus mazgājat retāk, piemēram, dažas reizes nedēļā, izkritušo šķipsnu daudzums vienā reizē var palielināties, jo tie uzkrājas. Galu galā, redzamais daudzums lielā mērā atkarīgs no jūsu ikdienas paradumiem.
Duša ir vēl viena vieta, kur pamanām matu izkrišanu, it īpaši pēc šampūna lietošanas. Normālais izkritušo matu daudzums ir atkarīgs no matu biezuma un garuma – īsi un plāni mati izkrīt mazāk kā biezi un gari. Jo retāk mazgājat matus, jo lielāks izkritušo matu daudzums būs redzams vienā reizē.
Eksperti norāda, ka aptuveni 75-80% dienas laikā izkritušo matu parasti izkrīt tieši dušas laikā.
Pazīmes, kas var liecināt par nopietnāku problēmu:
- pliki plankumi vai nevienmērīga matu izkrišana;
- nieze, kairinājums vai jutīgums galvas ādā;
- pārmērīga izkrišana, kas ilgst vairāk kā 2 – 4 nedēļas;
- acīmredzamas izmaiņas zirgastes biezumā.
Neatkarīgi no simptomiem, eksperti iesaka konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu pirms jebkādu ārstniecības pasākumu uzsākšanas.
Tāpat eksperti atgādina: “Veselības aprūpes speciālisti sniedz padomus, balstoties uz matu izkrišanas apjomu un vietu, tāpēc pacientiem vienmēr jārunā ar ārstu, lai pieņemtu pareizos lēmumus par ārstēšanu.”