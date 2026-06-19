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Mati kļūst plānāki un izkrīt? Šie 10 pārtikas produkti var palīdzēt pret to cīnīties 0

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Veselam.lv
21:28, 19. jūnijs 2026
Veselam

Dermatologi norāda, ka pat visdārgākie matu kopšanas līdzekļi nespēs nodrošināt vēlamo rezultātu, ja organismam trūkst uzturvielu, kas nepieciešamas stipru un veselīgu matu veidošanai.

Veselam
Mati kļūst plānāki un izkrīt? Šie 10 pārtikas produkti var palīdzēt pret to cīnīties
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Speciālisti skaidro, ka matu folikulu šūnas ir vienas no vielmaiņas ziņā aktīvākajām šūnām organismā. Tāpēc tām nepārtraukti nepieciešamas dažādas uzturvielas, tostarp olbaltumvielas, dzelzs, A, C, D un E vitamīni, B grupas vitamīni, kā arī cinks, magnijs, selēns un omega-3 un omega-6 taukskābes. Ja šo vielu trūkst, mati var kļūt vājāki, plānāki un sākt pastiprināti izkrist.

Dermatologi iesaka uzturā iekļaut vairākus produktus, kas palīdz nodrošināt organismu ar matu veselībai svarīgām uzturvielām.

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