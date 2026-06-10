Foto: LETA/Ieva Leiniša

Šis iepirkumu saraksts palīdzēs pasargāt sirdi – ko likt grozā, bet no kā labāk izvairīties 0

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LA.LV
18:00, 10. jūnijs 2026
Veselam Uzturs

Sirdij veselīgs uzturs bieži sākas nevis virtuvē, bet gan veikalā. Tieši iepirkšanās brīdī tiek pieņemti lēmumi, kas vēlāk ietekmē ikdienas ēdienkarti.

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Tāpēc pārdomāts iepirkumu saraksts var būt viens no vienkāršākajiem veidiem, kā uzlabot sirds un asinsrites sistēmas veselību.

Sirdij draudzīgas izvēles pamatā ir vienkārši principi – vairāk augu izcelsmes pārtikas, vairāk šķiedrvielu, veselīgāki tauki un pēc iespējas mazāk pārstrādātu produktu.

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Vācijas Uztura biedrība iesaka uzturā iekļaut daudz augļu un dārzeņu, regulāri lietot pākšaugus un riekstus, kā arī izvēlēties pilngraudu produktus balto miltu vietā. Savukārt gaļu un pārstrādātus produktus ieteicams lietot retāk.

Līdzīgu pieeju uzsver arī Vācijas Sirds fonds, kas par vienu no labākajiem uztura modeļiem uzskata Vidusjūras diētu – ar daudz dārzeņiem, augļiem, pākšaugiem, pilngraudiem un augu eļļām.

Praktiski tas nozīmē, ka iepirkumu grozā biežāk jāliek svaigi vai saldēti dārzeņi, augļi, auzu pārslas, pilngraudu maize un brūnie rīsi, kā arī pākšaugi, rieksti un kvalitatīvas augu eļļas. Mērenā daudzumā var iekļaut arī zivis un piena produktus.

Lai iepirkšanās būtu vienkāršāka, ieteicams sarakstu veidot pa produktu kategorijām, nevis konkrētām receptēm. Tas palīdz automātiski izvairīties no liekiem pirkumiem, piemēram, saldumiem, uzkodām un pārstrādātas pārtikas.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka ne viss, kas ir augu izcelsmes, automātiski ir veselīgs. Federālais uztura centrs norāda, ka arī produktu kvalitātei ir liela nozīme, piemēram, čipsi vai saldas brokastu pārslas ne vienmēr būs laba izvēle sirds veselībai.

Galu galā svarīgākais nav viens konkrēts produkts, bet gan kopējais uzturs, vairāk šķiedrvielu, mazāk sāls un cukura, veselīgāki tauki un mazāk pārstrādātu produktu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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