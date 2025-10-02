Ārste: bērni un jaunieši Latvijā kļūst arvien resnāki un mazkustīgāki – viņiem draud hroniskas slimības 0
Kristīne Ducena, PSKUS endokrinoloģe, TV24 raidījumā “Preses klubs” brīdina – Latvijas bērniem un jauniešiem dramatiski pieaug aptaukošanās, bet mazkustība un neveselīgi ēšanas paradumi draud ar nopietnām sekām gan veselībai, gan valsts nākotnei.
Kristīne stāsta, ka mūsdienās jauniešiem trūkst elementāras fiziskās sagatavotības prasmes, piemēram, peldēšana un skriešana. “Mēs kā ārsti redzam, ka daudziem jauniešiem skolās tiek rakstītas zīmes, atbrīvošanai no fiziskām nodarbībām,” pauž Ducena.
Viņa nenoliedz, ir jaunieši ar hroniskām slimībām, kas ierobežo viņu fiziskās aktivitātes, bet viņi noteikti var kustēties.
“To, ko mēs redzam, ka aptaukošanās dramatiski pieaug Latvijā visās vecuma grupās, arī bērniem – pat piecgadīgiem, sešgadīgiem,” realitāti atklāj endokrinoloģe. Viņa stāsta, ka jaunākie dati liecina, ka aptaukošanās bērnu vidū līdz piecu gadu vecumam ir pārsniegusi nepietiekošu barošanu. “Līdz ar to līdz piecu gadu vecumam tas draud ar daudzām hroniskām slimībām tuvāko gadu laikā, arī ar augšanas ierobežojumiem, un, protams, tam ir milzīga ietekme arī uz valsts ekonomisko kopproduktu, budžetu,” skaidro Ducena.
Viņa atklāj vēl baisu statistiku – Latvijā aptaukošanās kopā ar virssvaru ir pārsniegusi jau 60 procentus. Tas ir vairāk nekā Eiropas Savienības valstīs.
“Lielu daļu tajā, kādi mēs esam, spēlē ģenētika, vecāku un vecvecāku gēni,” pauž Ducena. Daudz no svara ir arī mātes uzturs grūtniecības laikā. Ja tas ir piepildīts ar taukiem un ogļhidrātiem, tad tas maina smadzeņu apetītes un sāta centra regulāciju, tādejādi bērni ir vairāk pakļauti aptaukošanās riskam.
Tāpat mazsvarīgs nav dzīvesveids, ēšanas paradumi. “Ēšanas uzvedība pēdējos 20 gados ir dramatiski mainījusies. Visas ātrās ēdināšanas iestādes… Tas, man liekas, ir galvenais, kas to veicina. Protams, arī mazkustība,” pauž endokrinoloģe.