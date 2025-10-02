Ārste: bērni un jaunieši Latvijā kļūst arvien resnāki un mazkustīgāki – viņiem draud hroniskas slimības 0

LA.LV
21:45, 2. oktobris 2025
Veselam Dzīvesveids

Kristīne Ducena, PSKUS endokrinoloģe, TV24 raidījumā “Preses klubs” brīdina – Latvijas bērniem un jauniešiem dramatiski pieaug aptaukošanās, bet mazkustība un neveselīgi ēšanas paradumi draud ar nopietnām sekām gan veselībai, gan valsts nākotnei.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Visi viņi “redzējuši” vienu un to pašu! Kādas nepatikšanas 2025. gada beigām sola pasaulslavenu praviešu vīzijas
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Lasīt citas ziņas

Kristīne stāsta, ka mūsdienās jauniešiem trūkst elementāras fiziskās sagatavotības prasmes, piemēram, peldēšana un skriešana. “Mēs kā ārsti redzam, ka daudziem jauniešiem skolās tiek rakstītas zīmes, atbrīvošanai no fiziskām nodarbībām,” pauž Ducena.

Viņa nenoliedz, ir jaunieši ar hroniskām slimībām, kas ierobežo viņu fiziskās aktivitātes, bet viņi noteikti var kustēties.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pirmais supermēness 2025. gadā: kam tas nesīs veiksmi, bet kam – nopietnus pārbaudījumus
VIDEO. Rīta barošanas laikā zirgu ganu sagaida liels un pūkains pārsteigums
“Un tāpēc mājās nebija ēdamkarošu!” Aktieris Andris Keišs atminas ko ļoti īpašu no savas bērnības

“To, ko mēs redzam, ka aptaukošanās dramatiski pieaug Latvijā visās vecuma grupās, arī bērniem – pat piecgadīgiem, sešgadīgiem,” realitāti atklāj endokrinoloģe. Viņa stāsta, ka jaunākie dati liecina, ka aptaukošanās bērnu vidū līdz piecu gadu vecumam ir pārsniegusi nepietiekošu barošanu. “Līdz ar to līdz piecu gadu vecumam tas draud ar daudzām hroniskām slimībām tuvāko gadu laikā, arī ar augšanas ierobežojumiem, un, protams, tam ir milzīga ietekme arī uz valsts ekonomisko kopproduktu, budžetu,” skaidro Ducena.

Viņa atklāj vēl baisu statistiku – Latvijā aptaukošanās kopā ar virssvaru ir pārsniegusi jau 60 procentus. Tas ir vairāk nekā Eiropas Savienības valstīs.

“Lielu daļu tajā, kādi mēs esam, spēlē ģenētika, vecāku un vecvecāku gēni,” pauž Ducena. Daudz no svara ir arī mātes uzturs grūtniecības laikā. Ja tas ir piepildīts ar taukiem un ogļhidrātiem, tad tas maina smadzeņu apetītes un sāta centra regulāciju, tādejādi bērni ir vairāk pakļauti aptaukošanās riskam.

Tāpat mazsvarīgs nav dzīvesveids, ēšanas paradumi. “Ēšanas uzvedība pēdējos 20 gados ir dramatiski mainījusies. Visas ātrās ēdināšanas iestādes… Tas, man liekas, ir galvenais, kas to veicina. Protams, arī mazkustība,” pauž endokrinoloģe.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Saldumu slazds: 7 neparasti simptomi, kas liecina par cukura pārdozēšanu
Veselam
Jauns pētījums apgāž priekšstatus par aptaukošanās cēloņiem – galvenais vaininieks nav mazkustīgs dzīvesveids. Kas tad?
Veselam
Latvija – neveselīgākā nācija Eiropā. 220 skolas lūgušas palīdzību “no malas” bērnu izglītošanai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.